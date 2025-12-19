Gabigol pede Neymar na próxima Copa do Mundo e é sincero sobre Endrick

Durante uma participação especial no podcast "PodPah", o atacante Gabigol pediu a convocação do craque Neymar para a próxima Copa do Mundo e revelou ter muita esperança no futuro do jovem Endrick, do Real Madrid.

Na visão do atacante do Cruzeiro, Neymar teve uma melhora física nesta reta final de temporada e em forma, é melhor que todos os 26 convocados para a Copa do Mundo. Gabigol também contou que conversou sobre a operação que o craque do Santos fará no joelho e revelou um recado do camisa 10.

- Tem que ir. São 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, nenhum deles vai ser melhor do que ele. Eu acho que ele precisa estar bem, vejo essa melhora nele e a gente precisa ter paciência. Ficou nítido que ele melhorou, agora vai ter que operar, mas é uma coisa muito pequena. Eu falava com ele direto e ele dizia que logo logo vai estar de volta - disse, antes de completar.

Gabigol também revelou que é muito fã do futebol do jovem Endrick, jovem atacante do Real Madrid. Em tom de brincadeira, o atacante mandou um recado ao técnico Xabi Alonso e pediu a convocação de Endrick para a Seleção Brasileira.

- Sabe quem eu tenho muita esperança? Endrick. Eu sou muito fã dele. Para mim, cada um tem seu jeito de lidar com as coisas, o Xabi Alonso, se chegar aqui em São Paulo, nós vamos pegar ele de porrada (risos). Mas o dele, é o que eu mais gosto. Você não vê ele desmotivado, ele tá sempre pensando no próximo. Eu acho que ele vai para o Lyon e vai deitar agora, você vê nos olhos dele. Acho que ele é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar. Acho que ele vai pra Copa, precisa ir, sou muito fã - comentou o atacante.

Endrick pode estar de saída do Real Madrid

Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o Lyon, da França, foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado.

Desde outubro, o jogador mantém conversas com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, conforme publicado no site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá a equipe por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real em 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.

