Ancelotti quer permanecer após a Copa e ajudar a melhorar futebol no País

Carlo Ancelotti chegou ao Brasil no final de maio com uma missão de curto prazo: transformar uma Seleção desacreditada em candidata ao título da Copa do Mundo de 2026. O acordo com a CBF é válido até o fim do Mundial, mas se depender da vontade do treinador italiano o vínculo será ampliado por pelo menos mais um ciclo, até 2030. E, caso isso aconteça, a intenção é ir além do trabalho desenvolvido com a equipe principal.

Ancelotti não conhecia o País antes de chegar à Seleção, e desde que desembarcou tem feito questão de se aprofundar na cultura do Brasil, sobretudo a futebolística. Além de aprender o idioma, o técnico italiano tem viajado para diferentes capitais para assistir aos jogos das equipes brasileiras. Já esteve em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e, no domingo (2), completou a trinca de estádios no Rio, ao assistir Vasco x São Paulo em São Januário.

Nessa terça-feira (4), ele fez questão de participar do Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol. Apesar de ter sido realizado na sede da CBF, o evento foi organizado pela Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF), sem participação direta da confederação. Mas o Lance! apurou que foi o próprio Ancelotti quem ajudou a FBTF a trazer dois dos principais palestrantes do evento: o português Henrique Calixto, presidente da Associação Nacional Treinadores de Futebol de Portugal, e o espanhol David Gutiérrez Saiz, representante da Academia RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol).

Ancelotti quer treinadores com voz ativa junto à CBF

Ancelotti inclusive discursou na abertura do fórum. Em sua fala, o técnico italiano ressaltou que foi contratado com o "objetivo primeiro" de ganhar a Copa do Mundo, mas que a intenção da CBF é ir além do troféu no ano que vem.

— O objetivo é melhorar o futebol brasileiro, no calendário, na arbitragem, na formação dos treinadores, melhorar o curso para os treinadores, fazer um curso mais organizado, melhorar a estrutura dos estádios. Então, temos uma CBF que precisa da ajuda e da opinião dos treinadores — declarou Ancelotti.

Quem convive com o treinador garante que a fala foi genuína, que ele se coloca como um desses treinadores e que ele "quer continuar" após a Copa do Mundo. Ancelotti se sente bem à vontade no Brasil e sempre comenta sobre como é bem recebido pelas torcidas País afora. Tanto é assim que ele nem se importou com os constrangimentos promovidos pelos ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira nessa terça-feira, que foram vistos como declarações isoladas.