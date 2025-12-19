Zubeldía faz pedido ao Fluminense sobre Thiago Santos para 2026

O planejamento do elenco do Fluminense para 2026 está em curso e terá participação forte do atual treinador Luis Zubeldía. Além do argentino, o novo presidente Mattheus Montenegro, o ex-presidente Mário Bittencourt, que seguirá com cargo no clube, e o diretor de futebol, Paulo Angioni, estão entre os principais nomes desse processo. Nesta semana, o técnico pediu para esse grupo que Thiago Santos fosse mantido no elenco para 2026. O zagueiro, no entanto, pode estar a caminho do Coritiba.

Zubeldía disse que gosta do jogador e pediu para que ele seguisse no clube para 2026. A decisão não foi uma exigência. O Lance! apurou que uma possível exigência de qualquer jogador que seja não faz o perfil do técnico. A diretoria e a comissão do argentino trabalharão em conjunto para a temporada que vem. Zubeldía fechou o ano em alta com a cúpula que comanda o futebol Tricolor pelos resultados apresentados, pelo dia a dia no clube e pela filosofia de trabalho.

No entanto, o futuro de Thiago Santos não deve ser no Rio de Janeiro. Com apenas um ano de contrato restante no Tricolor, o jogador recebeu uma oferta de contrato mais longo do Coritiba, provável time do atleta em 2026.

Thiago Santos no Fluminense

Thiago Santos chegou no Fluminense em 2023 e foi campeão da Libertadores com o time. O zagueiro ainda tinha participação discreta no elenco nessa campanha. No ano seguinte, o jogador foi titular no título da Recopa, contra a LDU. O melhor momento no time até o momento foi no mesmo ano, quando formou dupla com Thiago Silva.

Fim da temporada

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.