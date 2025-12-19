Fluminense faz proposta ao Zenit pelo retorno do zagueiro Nino

O Fluminense apresentou uma proposta ao Zenit para repatriar o zagueiro Nino. As tratativas entre o defensor e o Tricolor não são consideradas um entrave, visto que o retorno é desejo mútuo entre as partes. O desfecho, no entanto, depende do clube russo.

Segundo Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, a negociação com Nino depende exclusivamente do Zenit. O dirigente afirmou que o clube já fez uma proposta ao jogador, que demonstrou interesse em retornar, mas que até o momento não recebeu nenhuma resposta do clube russo sobre valores ou possibilidade de venda.

—A gente já fez uma proposta para o jogador, só que o ponto central da vinda do Nino é o Zenit, é o clube da Rússia. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores, saiu que o Zenit tinha dado um valor específico, que estava em negociação, nada disso é verdade. O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora. Então, o cenário que tem é: nós já conversamos com o jogador, o jogador tem vontade de vir para o Fluminense, e o Zenit ainda não respondeu nada — disse o cartola.

Capitão do título da Libertadores em 2023, Nino nunca esteve nos planos do Fluminense para ser negociado. A saída ocorreu a pedido do próprio jogador, que tinha o objetivo de atuar no futebol europeu, movimento compreendido pela diretoria à época.

Neste momento, o zagueiro deseja retornar ao Brasil por questões familiares. Pai de dois filhos pequenos, Nino e a esposa buscam maior apoio e auxílio no dia a dia, fator que pesa na decisão de voltar ao clube onde construiu uma trajetória vitoriosa.

Nino foi campeão pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Passagem de Nino pelo Fluminense

Nino se consolidou como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração no Fluminense. Pelo clube, conquistou seis títulos, incluindo duas edições do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Taça Rio (2020) e da Taça Guanabara (2022), sendo peça fundamental em todas as campanhas. Sua liderança também foi reconhecida quando assumiu a braçadeira de capitão após a aposentadoria de Fred, reforçando seu papel central no elenco tricolor.

O auge de sua passagem aconteceu em 2023, quando Nino ergueu como capitão o título inédito da Libertadores, coroando uma atuação marcante na final contra o Boca Juniors. Além da conquista continental, o zagueiro ainda participou do vice-campeonato mundial e deixou o clube em janeiro de 2024 após cinco anos, somando 244 jogos, 13 gols e um legado consolidado como um dos maiores defensores da história do clube.