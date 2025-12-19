O Athletico foi multado e perdeu um mando de campo pela confusão entre torcedores do clube no clássico contra o Coritiba, em 19 de outubro, no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O caso foi julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (19).

No julgamento desta tarde, o STJD puniu o Furacão em R$ 15 mil e um jogo sem torcida, mas que foi convertido para acesso exclusivo de mulheres, crianças e idosos. Em nota, o Athletico informou que recorrerá da decisão ao Pleno do STJD.

Essa partida será cumprida diante do Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão, no começo de fevereiro.

O incidente foi registrado durante o segundo tempo do clássico Atletiba, que terminou empatado em 0 a 0, no Couto. No terceiro anel do setor visitante, integrantes da torcida organizada Os Fanáticos e da dissidência Os Palhaços entraram em confronto por cerca de três minutos e só pararam com a intervenção da Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

Na ocasião, o jogo não foi paralisado pela confusão nas arquibancadas. O árbitro Anderson Daronco (RS) também não relatou a briga na súmula, mas o caso foi denunciado pela Procuradoria do STJD após imagens serem divulgadas.

Veja a nota do Athletico sobre a perda de mando de campo

"O Athletico Paranaense foi julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (19), em razão de incidentes registrados na partida contra o Coritiba, disputada no dia 19 de outubro, no Estádio Couto Pereira.

Em decorrência de um conflito envolvendo os próprios torcedores rubro-negros, o clube foi punido com multa de R$ 15 mil e a perda de um mando de campo, penalidade convertida em partida com acesso exclusivo para mulheres, crianças e idosos.

O clube recorrerá da decisão ao Pleno do STJD. Caso a perda de mando de campo seja mantida, a punição deverá ser cumprida no primeiro jogo como mandante válido pelo Campeonato Brasileiro de 2026".

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.