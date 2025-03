Time da Série A confirma a contratação de volante do Maringá

O Mirassol acertou a contratação do volante Zé Vitor, do Maringá, para a disputa do Campeonato Brasileiro. As tratativas estavam avançadas desde a semana passada e foram finalizadas nesta quarta-feira (19).

Os clubes acertaram um contrato de empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra. Os valores para a negociação em definitivo não foram divulgados.

Zé Vitor, 24 anos, foi um dos destaques do Maringá no início de 2025. Ele marcou três gols em 13 partidas, entre estadual e Copa do Brasil. O Dogão é semifinalista do Campeonato Paranaense e avançou para a terceira fase do torneio mata-mata nacional.

No Mirassol, Zé Vitor reencontra o técnico Rafael Guanaes, com quem trabalhou no Operário-PR, em 2023. O treinador foi demitido do Atlético-GO e agora substitui Eduardo Barroca no comando do Leão Caipira.

Zé Vitor comemora gol pelo Maringá. Foto: Fernando Teramatsu/MFC

Além de Zé Vitor, o Mirassol acertou com outro jogador do futebol paranaense. O volante Matheus Bianqui, do Coritiba, fechou com o clube até o fim da Série A.

O Leão Caipira estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro em 29 de março, às 18h30, no Mineirão.

Zé Vitor foi indicado por Cuca no Athletico

Em 2024, Zé Vitor chamou a atenção do técnico Cuca. O volante marcou um gol e deu duas assistências em 18 jogos na campanha do vice-campeonato estadual, perdido justamente para o Athletico.

O então treinador do Furacão pediu sua contratação, mas Zé Vitor teve pouco espaço na equipe rubro-negra. Ele viu o comandante sair do Athletico na 11ª rodada da Série A e fez apenas nove jogos - o contrato iria até maio de 2025, mas Zé Vitor acertou o retorno antecipado ao Maringá.

Veja a nota oficial do Maringá

"O Maringá FC confirma o empréstimo, com opção de compra, do meio campista Zé Vitor, ao Mirassol, até dezembro de 2025 para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Em sua segunda passagem pelo clube o atleta disputou 13 jogos e marcou três gols. Agradecemos ao atleta pelo período em que esteve vestindo as cores do Maringá e desejamos sucesso no decorrer de sua carreira".