Time da Série A devolve volante que jogou 23 minutos para o Maringá

O Mirassol devolveu o volante Zé Vitor para o Maringá, que disputa a Série C, nesta semana. O jogador foi utilizado por apenas 23 minutos, em dois jogos diferentes na Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zé Vitor foi um dos destaques do Maringá no início de 2025. Ele marcou três gols em 13 partidas, entre estadual e Copa do Brasil.

Em março, os clubes tinham acertado o empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra. O atleta, inclusive, ficou fora das finais do Campeonato Paranaense, com o Dogão sendo vice para o Operário-PR. A saída recebeu críticas da torcida para ele e diretoria.

Contudo, Zé Vitor não conseguiu conquistar espaço no Mirassol do técnico Rafael Guanaes. Em menos de quatro meses, ele atuou 11 minutos contra o São Paulo e outros 12 minutos diante do Sport, nas rodadas 10 e 11 do Brasileirão, entre o final de maio e começo de junho.

continua após a publicidade

Com a parada para o Mundial de Clubes, o meio-campista de 25 anos decidiu não permanecer no Leão Caipira. A equipe paulista é a atual nona colocada da Série A, com 17 pontos em 11 jogos.

Zé Vitor comemora gol pelo Maringá. Foto: Fernando Teramatsu/MFC

- Pedi para voltar, estou muito feliz, muito motivado de estar aqui. Espero somar e peço a todos para acreditarem no projeto. Com muita humildade, vamos conquistar nossos objetivos - afirmou, ao site oficial do Maringá.

continua após a publicidade

Já o Dogão, que iniciou a Série C com bons resultados, vive um período de instabilidade na competição. A equipe não vence há sete jogos e caiu para a 12ª colocação, com 14 pontos, a dois do G-8.

Na próxima rodada, o Maringá recebe o Brusque, 11º colocado com 15 pontos, na segunda-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Willie Davids.

Cuca indicou Zé Vitor, do Maringá, ao Athletico

No ano passado, o volante chamou a atenção do técnico Cuca ao marcar um gol e dar duas assistências em 18 jogos na campanha do vice-campeonato estadual, perdido justamente para o Athletico.

O então treinador do Furacão pediu sua contratação, mas Zé Vitor também foi pouco utilizado. Ele viu o comandante sair do Athletico na 11ª rodada da Série A e só fez nove jogos pelo clube.

O contrato com o Furacão iria até maio de 2025, mas Zé Vitor acertou o retorno antecipado ao Maringá. Ao todo, Zé Vitor tem quatro gols e duas assistências em 31 jogos pelo Dogão.