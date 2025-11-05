Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (05/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (5)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, Champions League, do Mundial sub-17 e entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 5 de novembro de 2025)
Brasileirão
RB Bragantino x Corinthians — 19h — Premiere
Sport x Juventude — 19h — Premiere
Vitória x Internacional — 19h — Premiere
Botafogo x Vasco — 19h30 — Prime Video
Atlético-MG x Bahia — 20h — Premiere
Grêmio x Cruzeiro — 20h — Premiere
São Paulo x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Premiere
Champions League
Qarabag x Chelsea — 14h45 — TNT e HBO Max
Pafos x Villarreal — 14h45 — Space e HBO Max
Club Brugge x Barcelona — 17h — TNT e HBO Max
Newcastle x Athletic Bilbao — 17h — Space e HBO Max
Manchester City x Borussia Dortmund — 17h — HBO Max
Inter de Milão x Kairat — 17h — HBO Max
Olympique de Marseille x Atalanta — 17h — HBO Max
Benfica x Bayer Leverkusen — 17h — HBO Max
Ajax x Galatasaray — 17h — HBO Max
AFC Champions League Elite
Vissel Kobe x Ulsan HD — 7h — Disney+
Mundial sub-17
Panamá sub-17 x Irlanda sub-17 — 9h30 — FIFA+
Tadjiquistão sub-17 x República Tcheca sub-17 — 9h30 — FIFA+
Paraguai sub-17 x Uzbequistão sub-17 — 10h — FIFA+
Áustria sub-17 x Arábia Saudita sub-17 — 10h30 — FIFA+
Mali sub-17 x Nova Zelândia sub-17 — 11h45 — FIFA+
EUA sub-17 x Burkina Faso sub-17 — 12h15 — FIFA+
Canadá sub-17 x Uganda sub-17 — 12h45 — FIFA+
França sub-17 x Chile sub-17 — 12h45 — FIFA+
UEFA Youth League
Ajax sub-19 x Galatasaray sub-19 — 10h — UEFA.tv
Newcastle sub-19 x Athletic Bilbao sub-19 — 12h — UEFA.tv
Mundial Feminino sub-17 (semifinal)
Brasil sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) — 12h30 — CazéTV e FIFA+
Holanda sub-17 (F) x México sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Campeonato Alemão Feminino
Eintracht Frankfurt (F) x Colônia (F) — 15h — DAZN
AFC Champions League Two
Al Nassr x Goa — 15h15 — ESPN 4 e Disney+
Copa do Brasil sub-20 (oitavas)
São Paulo sub-20 x Grêmio sub-20 — 15h30 — Sportv
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Portsmouth x Wrexham — 17h — Xsports e Disney+
Copa do Caribe (semifinal)
Mount Pleasant x Defence Force — 20h — Disney+
Copa da Argentina (final)
Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors — 21h10 — Xsports
