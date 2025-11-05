Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, Champions League, do Mundial sub-17 e entre outros campeonatos ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 5 de novembro de 2025)

Brasileirão

RB Bragantino x Corinthians — 19h — Premiere

Sport x Juventude — 19h — Premiere

Vitória x Internacional — 19h — Premiere

Botafogo x Vasco — 19h30 — Prime Video

Atlético-MG x Bahia — 20h — Premiere

Grêmio x Cruzeiro — 20h — Premiere

São Paulo x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Premiere

Champions League

Qarabag x Chelsea — 14h45 — TNT e HBO Max

Pafos x Villarreal — 14h45 — Space e HBO Max

Club Brugge x Barcelona — 17h — TNT e HBO Max

Newcastle x Athletic Bilbao — 17h — Space e HBO Max

Manchester City x Borussia Dortmund — 17h — HBO Max

Inter de Milão x Kairat — 17h — HBO Max

Olympique de Marseille x Atalanta — 17h — HBO Max

Benfica x Bayer Leverkusen — 17h — HBO Max

Ajax x Galatasaray — 17h — HBO Max

Jogos de hoje: o Manchester City entra em campo para enfrentar o Borussia Dortmund pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

AFC Champions League Elite

Vissel Kobe x Ulsan HD — 7h — Disney+

Mundial sub-17

Panamá sub-17 x Irlanda sub-17 — 9h30 — FIFA+

Tadjiquistão sub-17 x República Tcheca sub-17 — 9h30 — FIFA+

Paraguai sub-17 x Uzbequistão sub-17 — 10h — FIFA+

Áustria sub-17 x Arábia Saudita sub-17 — 10h30 — FIFA+

Mali sub-17 x Nova Zelândia sub-17 — 11h45 — FIFA+

EUA sub-17 x Burkina Faso sub-17 — 12h15 — FIFA+

Canadá sub-17 x Uganda sub-17 — 12h45 — FIFA+

França sub-17 x Chile sub-17 — 12h45 — FIFA+

UEFA Youth League

Ajax sub-19 x Galatasaray sub-19 — 10h — UEFA.tv

Newcastle sub-19 x Athletic Bilbao sub-19 — 12h — UEFA.tv

Mundial Feminino sub-17 (semifinal)

Brasil sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) — 12h30 — CazéTV e FIFA+

Holanda sub-17 (F) x México sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+

Campeonato Alemão Feminino

Eintracht Frankfurt (F) x Colônia (F) — 15h — DAZN

AFC Champions League Two

Al Nassr x Goa — 15h15 — ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil sub-20 (oitavas)

São Paulo sub-20 x Grêmio sub-20 — 15h30 — Sportv

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Portsmouth x Wrexham — 17h — Xsports e Disney+

Copa do Caribe (semifinal)

Mount Pleasant x Defence Force — 20h — Disney+

Copa da Argentina (final)

Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors — 21h10 — Xsports

