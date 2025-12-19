Sport anuncia Felipe Ximenes como novo CEO

O Sport Club do Recife anunciou nesta sexta-feira (19) seu novo CEO, Felipe Ximenes. Com mais de 30 anos de experiência em gestão esportiva e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o gestor chega ao Leão ciente da responsabilidade que terá pela frente.

— O mais importante na chegada em um clube é ter a humildade de compreender o pequeno tamanho que temos diante da grandeza de um gigante com mais de 120 anos de história — afirmou.

Ximenes, que trabalhou em clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos, entre outros, sabe também que a fase recente do Leão não é das mais simples. O clube ficou na lanterna no último Campeonato Brasileiro e disputará a Série B em 2026.

— Ter a consciência do difícil momento histórico recente, dos desafios atuais, e, principalmente, da confiança, de que temos condições, juntamente com toda a equipe de gestão do clube, de recolocar o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro e depois dar um rumo, para que ele possa permanecer de maneira sustentada, por mais tempo, na elite do nosso futebol. Somente isso dará sustentabilidade para o clube neste momento de profunda transformação da indústria do futebol no Brasil e no mundo — analisou o novo CEO.

Histórico de Felipe Ximenes, novo CEO do Sport

Colunista do Lance! e reconhecido por sua atuação na área de gestão, governança e transformação estrutural do esporte, Ximenes tem no currículo o título do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Coritiba (2010), o acesso à Série A com o Avaí (2021) e os títulos estaduais paranaense (quatro vezes), goiano, mineiro e carioca. O novo CEO do Sport é também instrutor da CBF Academy, desde 2009, trabalhando em temas relacionados à gestão esportiva.