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Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Sequência de derrotas no Corinthians expõem padrão de queda nas retas finais

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 11:00
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Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional
Fernando Diniz foi demitido do Corinthians após derrota para o Internacional, a sétima consecutiva no Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

Ao encerrar sua passagem pelo Corinthians, Fernando Diniz atingiu uma marca incômoda em sua carreira: o treinador acumula mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Somando todos os seus trabalhos na elite do futebol nacional, são 243 partidas disputadas, com 90 vitórias, 58 empates e 95 reveses — rendimento consolidado em 45% de aproveitamento.

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À frente do Timão, a campanha registrou 19 jogos, somando seis triunfos, quatro empates e nove derrotas (38,6% dos pontos). O índice supera as passagens por Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco, além do primeiro trabalho no Fluminense.

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Os únicos trabalhos em que o treinador obteve saldo positivo de vitórias no Brasileirão foram no São Paulo (entre 2019 e 2021) e em seu segundo ciclo no Fluminense (entre 2022 e 2024), marcado pela conquista da Libertadores.

Retrospecto de Fernando Diniz no Brasileirão:

Clube / PeríodoJogosV / E / DAproveitamento

Athletico-PR (2018)

12

2V / 2E / 7D

22,2%

Fluminense (1ª passagem - 2019)

15

3V / 3E / 9D

26,6%

São Paulo (2019 a 2021)

50

24V / 14E / 12D

57,3%

Santos (2021)

19

5V / 7E / 7D

38,6%

Fluminense (2ª passagem - 2022 a 2024)

83

37V / 17E / 29D

51,4%

Cruzeiro (2024)

11

2V / 4E / 5D

30,3%

Vasco (2025 a 2026)

34

11V / 6E / 17D

38,2%

Corinthians (2026)

19

6V / 4E / 9D

38,6%

➡️ Corinthians define alvo para substituir Fernando Diniz

Ciclos repetidos: o padrão de queda nas retas finais

Os trabalhos de Fernando Diniz costumam ser marcados pelo contraste entre os inícios empolgantes e os desfechos em crise. No Corinthians, o treinador foi derrotado nas últimas sete partidas que disputou pelo Brasileirão — a pior sequência de sua carreira, mas que guarda semelhança com o encerramento de suas empreitadas anteriores.

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Confira o desempenho do técnico nos últimos sete jogos de cada passagem pela Série A:

Athletico-PR — 19,05% de aproveitamento

  • 21/05/2018: Fluminense 2x0 Atlético-PR — Derrota
  • 27/05/2018: Paraná 0x0 Atlético-PR — Empate
  • 01/06/2018: Atlético-PR 2x0 Santos — Vitória
  • 03/06/2018: América-MG 3x1 Atlético-PR — Derrota
  • 07/06/2018: Sport 1x0 Atlético-PR — Derrota
  • 09/06/2018: Atlético-PR 0x1 São Paulo — Derrota
  • 14/06/2018: Botafogo 2x0 Atlético-PR — Derrota

Fluminense (1ª passagem) — 23,81% de aproveitamento

  • 14/06/2019: Chapecoense 1x1 Fluminense — Empate
  • 16/07/2019: Fluminense 1x1 Ceará — Empate
  • 20/07/2019: Vasco da Gama 2x1 Fluminense — Derrota
  • 28/07/2019: Fluminense 1x2 São Paulo — Derrota
  • 04/08/2019: Fluminense 2x1 Internacional — Vitória
  • 11/08/2019: Atlético-MG 2x1 Fluminense — Derrota
  • 18/08/2019: Fluminense 0x1 CSA — Derrota

São Paulo — 23,81% de aproveitamento

  • 27/12/2020: Fluminense 1x2 São Paulo — Vitória
  • 07/01/2021: Bragantino 4x2 São Paulo — Derrota
  • 10/01/2021: São Paulo 0x1 Santos — Derrota
  • 17/01/2021: Athletico-PR 1x1 São Paulo — Empate
  • 21/01/2021: São Paulo 1x5 Internacional — Derrota
  • 23/01/2021: São Paulo 1x1 Coritiba — Empate
  • 31/01/2021: Atlético-GO 2x1 São Paulo — Derrota

Santos — 28,57% de aproveitamento

  • 25/07/2021: Santos 0x1 Atlético-GO — Derrota
  • 01/08/2021: Chapecoense 0x1 Santos — Vitória
  • 08/08/2021: Santos 0x0 Corinthians — Empate
  • 15/08/2021: Fortaleza 1x1 Santos — Empate
  • 22/08/2021: Santos 2x2 Internacional — Empate
  • 29/08/2021: Santos 0x4 Flamengo — Derrota
  • 05/09/2021: Cuiabá 2x1 Santos — Derrota

Fluminense (2ª passagem) — 9,52% de aproveitamento

  • 04/05/2024: Fluminense 2x2 Atlético-MG — Empate
  • 14/05/2024: São Paulo 2x1 Fluminense — Derrota
  • 01/06/2024: Fluminense 1x1 Juventude — Empate
  • 12/06/2024: Botafogo 1x0 Fluminense — Derrota
  • 16/06/2024: Fluminense 1x2 Atlético-GO — Derrota
  • 20/06/2024: Cruzeiro 2x0 Fluminense — Derrota
  • 23/06/2024: Fluminense 0x1 Flamengo — Derrota

Cruzeiro — 38,10% de aproveitamento

  • 07/11/2024: Cruzeiro 0x1 Flamengo — Derrota
  • 09/11/2024: Cruzeiro 2x1 Criciúma — Vitória
  • 20/11/2024: Corinthians 2x1 Cruzeiro — Derrota
  • 28/11/2024: Cruzeiro 1x1 Grêmio — Empate
  • 01/12/2024: Bragantino 1x1 Cruzeiro — Empate
  • 05/12/2024: Cruzeiro 1x2 Palmeiras — Derrota
  • 08/12/2024: Juventude 0x1 Cruzeiro — Vitória

Vasco — 19,05% de aproveitamento

  1. 23/11/2025: Bahia 1x0 Vasco da Gama — Derrota
  2. 28/11/2025: Vasco da Gama 5x1 Internacional — Vitória
  3. 02/12/2025: Vasco da Gama 0x2 Mirassol — Derrota
  4. 07/12/2025: Atlético-MG 5x0 Vasco da Gama — Derrota
  5. 30/01/2026: Mirassol 2x1 Vasco da Gama — Derrota
  6. 06/02/2026: Vasco da Gama 1x1 Chapecoense — Empate
  7. 12/02/2026: Vasco da Gama 0x1 Bahia — Derrota

Corinthians — 0% de aproveitamento

  • 17/08/2026: Corinthians 1x2 Cruzeiro — Derrota
  • 24/08/2026: Coritiba 2x1 Corinthians — Derrota
  • 30/08/2026: Corinthians 0x1 Santos — Derrota
  • 07/09/2026: Corinthians 1x2 Chapecoense — Derrota
  • 13/09/2026: Flamengo 2x1 Corinthians — Derrota
  • 20/09/2026: Corinthians 1x3 Fluminense — Derrota
  • 08/10/2026: Internacional 2x1 Corinthians — Derrota
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