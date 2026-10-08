Ao encerrar sua passagem pelo Corinthians, Fernando Diniz atingiu uma marca incômoda em sua carreira: o treinador acumula mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Somando todos os seus trabalhos na elite do futebol nacional, são 243 partidas disputadas, com 90 vitórias, 58 empates e 95 reveses — rendimento consolidado em 45% de aproveitamento.

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À frente do Timão, a campanha registrou 19 jogos, somando seis triunfos, quatro empates e nove derrotas (38,6% dos pontos). O índice supera as passagens por Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco, além do primeiro trabalho no Fluminense.

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Os únicos trabalhos em que o treinador obteve saldo positivo de vitórias no Brasileirão foram no São Paulo (entre 2019 e 2021) e em seu segundo ciclo no Fluminense (entre 2022 e 2024), marcado pela conquista da Libertadores.

Retrospecto de Fernando Diniz no Brasileirão:

Clube / Período Jogos V / E / D Aproveitamento Athletico-PR (2018) 12 2V / 2E / 7D 22,2% Fluminense (1ª passagem - 2019) 15 3V / 3E / 9D 26,6% São Paulo (2019 a 2021) 50 24V / 14E / 12D 57,3% Santos (2021) 19 5V / 7E / 7D 38,6% Fluminense (2ª passagem - 2022 a 2024) 83 37V / 17E / 29D 51,4% Cruzeiro (2024) 11 2V / 4E / 5D 30,3% Vasco (2025 a 2026) 34 11V / 6E / 17D 38,2% Corinthians (2026) 19 6V / 4E / 9D 38,6%

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Ciclos repetidos: o padrão de queda nas retas finais

Os trabalhos de Fernando Diniz costumam ser marcados pelo contraste entre os inícios empolgantes e os desfechos em crise. No Corinthians, o treinador foi derrotado nas últimas sete partidas que disputou pelo Brasileirão — a pior sequência de sua carreira, mas que guarda semelhança com o encerramento de suas empreitadas anteriores.

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Confira o desempenho do técnico nos últimos sete jogos de cada passagem pela Série A:

Athletico-PR — 19,05% de aproveitamento

21/05/2018: Fluminense 2x0 Atlético-PR — Derrota

27/05/2018: Paraná 0x0 Atlético-PR — Empate

01/06/2018: Atlético-PR 2x0 Santos — Vitória

03/06/2018: América-MG 3x1 Atlético-PR — Derrota

07/06/2018: Sport 1x0 Atlético-PR — Derrota

09/06/2018: Atlético-PR 0x1 São Paulo — Derrota

14/06/2018: Botafogo 2x0 Atlético-PR — Derrota

Fluminense (1ª passagem) — 23,81% de aproveitamento

14/06/2019: Chapecoense 1x1 Fluminense — Empate

16/07/2019: Fluminense 1x1 Ceará — Empate

20/07/2019: Vasco da Gama 2x1 Fluminense — Derrota

28/07/2019: Fluminense 1x2 São Paulo — Derrota

04/08/2019: Fluminense 2x1 Internacional — Vitória

11/08/2019: Atlético-MG 2x1 Fluminense — Derrota

18/08/2019: Fluminense 0x1 CSA — Derrota

São Paulo — 23,81% de aproveitamento

27/12/2020: Fluminense 1x2 São Paulo — Vitória

07/01/2021: Bragantino 4x2 São Paulo — Derrota

10/01/2021: São Paulo 0x1 Santos — Derrota

17/01/2021: Athletico-PR 1x1 São Paulo — Empate

21/01/2021: São Paulo 1x5 Internacional — Derrota

23/01/2021: São Paulo 1x1 Coritiba — Empate

31/01/2021: Atlético-GO 2x1 São Paulo — Derrota

Santos — 28,57% de aproveitamento

25/07/2021: Santos 0x1 Atlético-GO — Derrota

01/08/2021: Chapecoense 0x1 Santos — Vitória

08/08/2021: Santos 0x0 Corinthians — Empate

15/08/2021: Fortaleza 1x1 Santos — Empate

22/08/2021: Santos 2x2 Internacional — Empate

29/08/2021: Santos 0x4 Flamengo — Derrota

05/09/2021: Cuiabá 2x1 Santos — Derrota

Fluminense (2ª passagem) — 9,52% de aproveitamento

04/05/2024: Fluminense 2x2 Atlético-MG — Empate

14/05/2024: São Paulo 2x1 Fluminense — Derrota

01/06/2024: Fluminense 1x1 Juventude — Empate

12/06/2024: Botafogo 1x0 Fluminense — Derrota

16/06/2024: Fluminense 1x2 Atlético-GO — Derrota

20/06/2024: Cruzeiro 2x0 Fluminense — Derrota

23/06/2024: Fluminense 0x1 Flamengo — Derrota

Cruzeiro — 38,10% de aproveitamento

07/11/2024: Cruzeiro 0x1 Flamengo — Derrota

09/11/2024: Cruzeiro 2x1 Criciúma — Vitória

20/11/2024: Corinthians 2x1 Cruzeiro — Derrota

28/11/2024: Cruzeiro 1x1 Grêmio — Empate

01/12/2024: Bragantino 1x1 Cruzeiro — Empate

05/12/2024: Cruzeiro 1x2 Palmeiras — Derrota

08/12/2024: Juventude 0x1 Cruzeiro — Vitória

Vasco — 19,05% de aproveitamento

23/11/2025: Bahia 1x0 Vasco da Gama — Derrota 28/11/2025: Vasco da Gama 5x1 Internacional — Vitória 02/12/2025: Vasco da Gama 0x2 Mirassol — Derrota 07/12/2025: Atlético-MG 5x0 Vasco da Gama — Derrota 30/01/2026: Mirassol 2x1 Vasco da Gama — Derrota 06/02/2026: Vasco da Gama 1x1 Chapecoense — Empate 12/02/2026: Vasco da Gama 0x1 Bahia — Derrota

Corinthians — 0% de aproveitamento