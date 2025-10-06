O Londrina bateu na trave no final de semana e agora tem mais um jogo para conseguir o acesso na Série C, com possibilidades até mesmo em caso de derrota. O Tubarão vem de duas vitórias seguidas e recebe o São Bernardo no sábado (11), às 17h (de Brasília), no estádio VGD.

Após cinco jogos, o time alviceleste está invicto e tem nove pontos, na liderança do Grupo B no quadrangular. O último triunfo foi por 1 a 0 diante do Floresta-CE, no estádio Domingão, em confronto direto, no domingo (5).

O Londrina fez o papel e dependia de um tropeço do São Bernardo, seja empate ou derrota, para comemorar o acesso com uma rodada de antecedência. A equipe do interior paulista, contudo, venceu o Caxias por 1 a 0, em casa, no estádio Primeiro de Maio.

Agora, para não depender de ninguém, o Tubarão precisa apenas de empate na última rodada. Se perder, o Londrina ainda tem três combinações. Veja mais abaixo.

Londrina na Série C

O Londrina começou a Série C em bom ritmo, mas perdeu o técnico Claudinei Oliveira para o Paysandu, que pagou a multa de R$ 300 mil. Roger Silva, que estava no Athletic-MG, assumiu o comando.

Após uma oscilação, o Tubarão terminou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos. Caxias (37), Ponte Preta (36) e Náutico (36) ficaram à frente.

Na segunda fase, o time alviceleste e os demais adversários do Grupo B empataram os três primeiros jogos. Apenas na quarta rodada que Londrina e Floresta conseguiram uma vitória.

Depois de cinco partidas, o Londrina tem nove pontos. Floresta e São Bernardo possuem seis pontos, enquanto o Caxias é o lanterna, com três pontos.

Além de Londrina x São Bernardo, o Caxias recebe o Floresta no estádio Centenário, na mesma data e horário.

As contas do Londrina para subir na Série C

Vitória: acesso (qualquer triunfo)

Empate: acesso (qualquer igualdade)

Derrota: acesso (se perder por 1 a 0 para o São Bernardo; se perder por outro resultado e o Floresta não ganhar do Caxias; se perder por um gol de diferença e o Floresta ganhar do Cixas por apenas um gol de diferença)

Ponte Preta já subiu na Série C

No grupo C, um time já garantiu presença na Série B de 2026. A Ponte Preta conquistou o acesso com duas rodadas de antecedência.

A Macaca lidera o Grupo C, com 10 pontos, e faz o clássico contra o Guarani, que é o segundo colocado com sete pontos, no Moisés Lucarelli. Brusque, que possui seis pontos, encara o lanterna Náutico, que tem quatro pontos, nos Aflitos. Os dois jogos também serão disputados no sábado, às 17h.

A final da Série C será disputada pelo primeiro lugar de cada grupo, em ida e volta.