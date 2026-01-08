Athletico sofre, mas bate o Andraus na estreia do Campeonato Paranaense
Furacão marca um gol em cada tempo contra o Gigante da Pedreira
O Athletico venceu o Andraus por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (8), na Arena da Baixada, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Chiqueti e Bruninho, um em cada tempo, marcaram para o Furacão, e Caio Cézar descontou para o Gigante da Pedreira.
Com o resultado, o Andraus ficou na quarta posição do Grupo B, zerado. Já o Athletico é o líder do Grupo A, com 3 pontos.
Como foi o jogo?
O Athletico teve o domínio da primeira etapa e assustou nos 20 minutos iniciais em chute de Bruninho e em gol anulado de Renan Peixoto por conta da saída da bola no cruzamento de Dudu. O Andraus respondeu com Valdívia, jogador mais lúcido do adversário, em chute que Matheus Soares espalmou e depois em outra finalização perigosa para fora.
O time rubro-negro aumentou o volume ofensivo, e Gilberto soltou uma pancada cruzada que passou perto da trave. O gol, contudo, só saiu aos 45. Renan Peixoto fez o pivô para Chiqueti, que invadiu a área e bateu colocado, sem chance para o goleiro Luís Carlos. 1x0.
Na volta do intervalo, o Furacão seguiu em cima. Bruninho desperdiçou uma chance clara na primeira oportunidade, mas balançou as redes na sequência aos 10. O camisa 11, que tem multa de 60 milhões de euros, recebeu perto do bico da área pela direita, cortou para o meio e virou o pé para finalizar forte no canto do arqueiro. 2x0.
O Athletico parecia ter o jogo controlado, mas o Andraus cresceu na reta final. Com 36, Cleiton bateu cruzado, Matheus Soares espalmou para o meio da área, e Caio Cézar mandou para as redes. 2x1.
Pouco depois, João Pedro bateu colocado para fora, em finalização perigosa. O gol do empate do Gigante da Pedreira até saiu, no último minuto, mas a arbitragem marcou mão de Thiago Primão após lançamento de Valdívia.
Próximos jogos de Andraus e Athletico
O Andraus volta a campo contra o São Joseense no domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada. Já o Athletico visita o Cianorte no mesmo dia, às 17h30, no Albino Turbay. Os jogos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
ANDRAUS 1X2 ATHLETICO
1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba
🥅 Gols: Caio Cézar 36/2ºT (Andraus); Chiqueti 45/1ºT e Bruninho 10/2ºT (Athletico);
🟨 Cartões amarelos: Cleiton e Valdívia (Andraus); Gilberto e Bruninho (Athletico)
🟥 Cartão vermelho: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima
🚩 Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Carlos Eduardo Zarpelon
🖥️ Quarto árbitro: Douglas Maciel Miranda
⚽ ESCALAÇÕES
ANDRAUS (Técnico: Claudemir Sturion)
Luís Carlos; Cleiton, Daniel Oliveira, Gabriel Recife e Ronald (Tiago Brito); Caio Lino, Thiago Primão e Felipe Valdívia; Caio Cézar (Fábio Henrique), Lisboa (João Pedro) e Lucão.
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Belezi e Claudinho (Gustavo Veiga); Riquelme, João Cruz (Kayke) e Dudu; Chiqueti (Sorriso), Bruninho (Lucas Marezi) e Renan Peixoto (Renan Viana).
