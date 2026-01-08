Palmeiras goleia, Fluminense vence e Grêmio empata; veja os resultados do dia da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue a todo vapor. Durante esta quinta-feira (8), várias equipes entraram em campo para mais uma rodada do principal torneio de base do país e já em busca de uma classificação antecipada. O destaque fica por conta da goleada do Palmeiras sobre o Batalhão por 9 a 0, em Barueri. Confira abaixo os resultados da Copinha.

Um garoto de 16 anos foi o principal nome da goleada do Palmeiras na noite desta quinta-feira (8): Eduardo Conceição. Foi difícil não perder a conta dos gols do Verdão na vitória sobre o Batalhão, por 9 a 0, na Arena Barueri, e que encaminhou a classificação para a próxima fase da Copinha.

Além dos quatro gols do camisa 10 - que é artilheiro do torneio -, Sorriso, com um hat-trick, Victor Gabriel e Coutinho fecharam o marcador para provar que o coletivo alviverde é parte fundamental para um placar elástico. Esta foi a segunda vez que o Palmeiras faz um placar como esse em uma edição da competição de base. Leia mais.

O Fluminense venceu o Brasiliense por 1 a 0 nesta segunda rodada e ficou muito próximo de garantir vaga na próxima fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo atacante colombiano Juan Palacios, seu primeiro na Copinha, em partida disputada com equilíbrio e intensidade. Leia mais.

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Votuporanguense-SP, na noite desta quinta-feira (8), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha de 2026. Apesar do tropeço, o Tricolor gaúcho terminou na primeira colocação do grupo 2, com sete pontos.

