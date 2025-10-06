Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (06/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (6)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (6), a agenda do futebol tem como destaque os duelos pela Libertadores Feminina, com quatro partidas ao longo do dia. Entre os confrontos, São Paulo e Colo-Colo terão os caminhos cruzados às 20h (de Brasília), com transmissão em diversos canais, incluindo Sportv, CazéTV, Xsports e Canal GOAT. Mais cedo, às 16h (de Brasília), San Lorenzo encara o Olimpia, enquanto Deportivo Cali duela com o Nacional. A rodada também conta com jogos da Copa Maria Bonita, Campeonato Argentino, Uruguaio e até da quarta divisão inglesa.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 6 de outubro de 2025)
Copa Maria Bonita
15h30 – ABC (F) x Sport (F) – Canal GOAT
19h30 – Fortaleza (F) x Confiança (F) – Canal GOAT
Libertadores Feminina
16h – San Lorenzo (F) x Olimpia (F) – Xsports e Canal GOAT
16h – Deportivo Cali (F) x Nacional (F) – Canal GOAT
20h – São Paulo (F) x Colo-Colo (F) – Xsports, CazéTV, Canal GOAT e Sportv
20h – Libertad (F) x Universidad de Chile (F) – Canal GOAT
Campeonato Inglês (quarta divisão)
16h – Harrogate x Crewe Alexandra – Disney+
Campeonato Uruguaio
19h – Defensor x Montevideo Wanderers – Disney+
Campeonato Argentino
19h – Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield – Disney+
21h – Racing x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+
