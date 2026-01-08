São Paulo: conselho define nova data e detalhes da votação do impeachment de Casares

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, divulgou um novo edital para a reunião sobre a votação do impeachment de Julio Casares. Antes prevista para acontecer no dia 14 de janeiro, a reunião passará para sexta-feira, dia 16.

continua após a publicidade

Havia um pedido para que a votação fosse feita online, protocolado pela oposição do Tricolor. Isso não foi acatado pelo presidente do Conselho. Por outras vias, um pedido feito pelo atual presidente, para que fosse exigido quórum qualificado de 75% dos membros do Conselho Deliberativo para a aprovação da medida entrou em vigência.

(Foto: Reprodução)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! teve acesso ao edital e a todos os documentos envolvendo essas novas movimentações. De acordo com o informado, a reunião extraordinária para tratar do impeachment será realizada de forma presencial no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no estádio do Morumbis. No argumento, foi utilizado a justificativa de "ter o objetivo de garantir a segurança, o sigilo do voto secreto e a legitimidade do processo".

continua após a publicidade

O encontro está marcado para o dia 16 de janeiro, com primeira convocação às 18h30 e tolerância até 19h em caso de quórum insuficiente, e a votação terá duração máxima de duas horas. Os documentos do processo, incluindo os pedidos de destituição e atas, estarão disponíveis para consulta no sistema Deallink e na Secretaria dos Conselhos. Com isso, a convocação anterior, publicada em 6 de janeiro e que previa reunião no dia 14, foi oficialmente revogada.