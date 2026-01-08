Pedro Junio detalha negociações do Cruzeiro por renovação de Matheus Pereira

Após praticamente acertar a contratação de Gerson, o Cruzeiro poderá voltar os olhos novamente para o atual elenco. Uma das prioridades agora é a renovação de Matheus Pereira. Segundo o vice-presidente de futebol, Pedro Junio, há confiança das duas partes para um acerto.

– Ainda não assinou (Matheus Pereira). Não dá para falar de 0 a 10 qual é a chance. Mas posso falar que está caminhando bem. Conversamos há dois meses com os representantes. O Cruzeiro fez proposta, recebeu contraproposta, já fez outra proposta. O Cruzeiro tem feito todo esforço possível e impossível para que o Matheus Pereira siga no Cruzeiro. Esperamos um desfecho positivo. O Matheus está feliz, ele se identificou com o clube, é cruzeirense. Estamos confiantes nessa renovação – comentou em entrevista à Rádio 98.

– Não será do dia para noite, vem sendo construída, falamos em tempo de contrato. Entendemos um tempo, o Matheus acha interessante. Alguns valores que são importantes também. Mas tenho confiança que o desfecho será positivo. Não posso cravar, mas estou confiante. Bem provável que renove. Vamos ver quanto tempo de contrato. Queremos ele pelo maior tempo possível. Acreditamos muito nele, o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Trabalhamos com contrato assinado – complementou Pedro Junio.

Pedrinho e Pedro Junio com Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira pode assinar pré-contrato com outro clube?

Apesar de Matheus Pereira poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, Pedro Junio e a diretoria do Cruzeiro não se preocupam com essa possibilidade.

– Estamos seguros (de não assinar pré-contrato com outro time). Ele também está seguro. Confiança muito grande das duas partes – garantiu o dirigente.