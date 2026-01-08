Presidente do Botafogo comenta possibilidade do Vasco mandar jogos no Nilton Santos

Durante a cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, organizada pela Ferj, o presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães, comentou sobre o interesse do Vasco em utilizar o estádio Nilton Santos nos próximos anos. A possibilidade surge em meio ao planejamento cruzmaltino para a reforma de São Januário, que vai obrigar o clube a mandar partidas fora de sua casa.

Segundo o dirigente alvinegro, as conversas existem e passam pela avaliação da SAF do Botafogo, responsável pela gestão do estádio.- Ele destacou que o Vasco busca viabilizar as obras em seu estádio e que uma eventual liberação do Nilton Santos dependerá do entendimento de que a parceria seja positiva para o Botafogo. A declaração indica abertura para negociações, ainda que sem qualquer definição.

- O Vasco tenta fazer uma obra em seu estádio e com certeza tem conversas com o Botafogo. Caso o SAF do Botafogo entenda que é uma boa ajudar o clube, isso pode acontecer.

Reforma de São Januário

Inicialmente, o Vasco tinha como objetivo iniciar as obras em São Januário no começo de 2026. No entanto, entraves burocráticos relacionados à venda do potencial construtivo do estádio acabaram adiando o início do processo. A reforma é considerada estratégica pela diretoria vascaína, tanto do ponto de vista estrutural quanto financeiro.

Apesar do atraso, a expectativa interna é de avanço nas próximas semanas. O clube está apalavrado com a SOD Capital, empresa interessada em adquirir a maior parte do potencial construtivo, e a tendência é que a transação seja concluída em breve. Enquanto isso, o Vasco avalia alternativas para mandar seus jogos durante o período de obras, com o Nilton Santos aparecendo como uma das principais opções.