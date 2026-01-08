Com quatro de Eduardo e hat-trick de Sorriso, Palmeiras goleia o Batalhão e encaminha vaga na Copinha

Um garoto de 16 anos foi o principal nome da goleada do Palmeiras na noite desta quinta-feira (8): Eduardo Conceição. Foi difícil não perder a conta dos gols do Verdão na vitória sobre o Batalhão, por 9 a 0, na Arena Barueri, e que encaminhou a classificação para a próxima fase da Copinha.

Além dos quatro gols do camisa 10 - que é artilheiro do torneio -, Sorriso, com um hat-trick, Victor Gabriel e Coutinho fecharam o marcador para provar que o coletivo alviverde é parte fundamental para um placar elástico. Esta foi a segunda vez que o Palmeiras faz um placar como esse em uma edição da competição de base.

Com o resultado no Grupo 27, Palmeiras segue com 100% de aproveitamento, enquanto o Batalhão segue na competição sem pontuar. Monte Roraima e Remo têm os mesmos três pontos e buscam uma vaga na última rodada.

Como foi o jogo?

O Palmeiras entrou em campo disposto a mostrar o motivo de ter uma das categorias de bases mais vitoriosas do Brasil nos últimos anos. Com apenas quatro minutos de jogo, Sorriso acertou o travessão, no lance seguinte, Eduardo Conceição finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Moisés a trabalhar.

Aos 10 minutos, o Batalhão tentou responder com Oliveira, na entrada da área, mas que mandou por cima da meta. Mas quem trabalhava bem a bola em busca de um gol era o Palmeiras, e aos 14, Sorriso marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Chuva de gols do Palmeiras no 1° tempo

A partir dos 18 minutos, o Palmeiras começou a balançar as redes de forma efetiva, com direito a golaço. O primeiro aconteceu após Sorriso limpar dois marcadores e finalizar rasteiro. A bola ainda desviou no meio do caminho antes de entrar.

Aos 20, Victor Gabriel recebeu passe nas costas da marcação e fuzilou as redes adversárias. O time do Palmeiras mostrava entrosamento e boas trocas de passe e criação de jogadas, sem um único talento individual, o coletivo mostrou que dava resultado. Aos 27, Eduardo Conceição marcou um golaço. O jogador recebeu em profundidade, deu um chapéu no marcador, pela direita, e finalizou entre as pernas do goleiro.

Aos 31, gol anulado de Victor Gabriel por impedimento, mas o Alviverde seguia na intenção de arrebentar. E, antes de os gols voltarem, no entanto, uma confusão tirou dois jogadores de campo. Do lado alviverde, Arthur, que já tinha amarelo, acabou expulso. Pelo Batalhão, Acklla também foi para o vestiário mais cedo.

Assim que o jogo retornou, aos 35, Coutinho fez o quarto do Palmeiras, de cabeça, após cruzamento de Eduardo Conceição do lado esquerdo. Para dar números finais ao primeiro tempo, novamente ele: Eduardo Conceição. O camisa 10 foi às redes nos acréscimos, após receber lançamento, limpar a marcação e tocar na saída do goleiro: 5 a 0.

Etapa complementar e mais gols de Eduardo

Enganou-se quem pensou que o time do Palmeiras fosse tirar o pé em razão da goleada no primeiro tempo. Com algumas mudanças na volta do intervalo, a equipe seguia entrosada e com chegadas perigosas ao gol de Moisés. Aos 9, Eduardo Conceição mandou para fora, mas no lance seguinte, aos 12, Sorriso novamente foi às redes, após receber cruzamento pela direita.

Aos 17, o sétimo gol alviverde dos pés do camisa 10. Após jogada pela esquerda, Eduardo Conceição driblou a marcação antes de mandar para dentro do gol. O oitavo gol também saiu dos pés do garoto de 16 anos, aos 20 minutos. O jogador recebeu passe de Sorriso na medida e deu uma cavadinha para marcar mais um golaço.

A partir daí, Eduardo Conceição deu lugar a Hugo e, consequentemente, o time caiu de rendimento. O Palmeiras passou a "apenas" administrar a goleada, mas ainda deu tempo de Sorriso fazer o seu terceiro gol no final do jogo para comemorar a segunda segunda vitória do Verdão na competição.

Foto: Guilherme Veiga

O que vem por aí?

O Verdão volta a campo no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília), para a terceira rodada da Copinha. Os comandados de Lucas Andrade encaram o Remo, na Arena Barueri, em Barueri. O Batalhão, por sua vez, encara Monte Roraima, no mesmo local, às 8h45 (de Brasília).

✅Ficha técnica

PALMEIRAS 9 X 0 BATALHÃO

2ª RODADA DA COPINHA

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gols: Sorriso (18'/1°T) (1x0), Victor Gabriel (20'/1°T) (2x0), Eduardo Conceição (27'/1°T) (3x0), Coutinho (35'/1°T) (4x0), Eduardo Conceição (42'/1°T) (5x0), Sorriso (12'/2°T) (6x0), Eduardo Conceição (17'/2°T) (7x0), Eduardo Conceição (20'/2°T) (8x0) e Sorriso (43'/2°T) (9x0)

🟨 Cartões amarelos: Arthur (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: - Arthur (PAL) e Acklla (BAT)

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Aranha; Luis Sabóia, Luccas Ramon (Robson), Coutinho, Arthur, Sorriso, Fabio, Eduardo Conceição (Hugo), Victor Gabriel Pimenta, Felipe Teresa (André Lucas).

BATALHÃO: (Técnico: Paulo Caroço)

Moisés, Damasceno, Yuri, Serginho, Vitinho (Micael), Acklla, Diego, Daniel, Igor Gabriel, Oliveira, Bruno.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinícius Diniz de Camargo

🚩 Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Claudino Rafael Ribeiro