Rizek avalia o momento da arbitragem no futebol brasileiro: ‘Urgente’

Diante de todas as polêmicas que envolveram a 27ª rodada do Brasileirão, o jornalista André Rizek avaliou o momento da arbitragem no futebol brasileiro. Durante o programa “Seleção Sportv”, o comunicador destacou que é urgente a necessidade de profissionalizar o quadro de árbitros em todas as competições nacionais.

Rizek avaliou que os árbitros são muito bem preparados fisicamente, no entanto, estão "comendo poeira" em relação a parte técnica. Segundo o jornalista, enquanto a arbitragem não for profissionalizada, as punições que são aplicadas servem para “enxugar gelo”.

- Eles são muito bem preparados fisicamente, são quase atletas. Acontece que técnicamente, eles estão comendo poeira. Se você é o único amador, no meio de tantos profissionais, você vai render menos que os demais. A questão é bem mais simples do que parece, hoje você tem um elo frágil, que é a galera amadora. Esses caras durante a semana não vão ter a possibilidade de se preparar, como acontece com os jogadores - disse, antes de completar

- Por exemplo, o Ramon Abatti Abel vive dessa única fonte de renda. Com a suspensão ele perdeu essa renda, e para sustentar sua família, terá que trabalhar na várzea, onde não está suspenso. Então, a profissionalização é algo urgente e enquanto a gente não atacar isso, é enxugar gelo - destacou Rizek, no “Seleção Sportv”.

De acordo com o jornalista, a estreia do árbitro Fernando Mendes de Salles, em Vasco e Vitória, foi marcada pela epulsão do zagueiro Lucas Halter. Na visão de Rizek, o profissional errou e deveria ser orientado após a falha, o que não acontece.

- Durante a semana, o Corinthians reclamou que foi prejudicado pela arbitragem. Nesta rodada, Grêmio, São Paulo, Vitória e Flamengo também se sentiram prejudicados pelos árbitros. Na próxima rodada vai acontecer o mesmo com outros clubes. Insisto em dizer, ontem estreou árbitro novo na Série A, em Vasco x Vitória, e estreou errando, ao expulsar o Lucas Halter, e hoje deveria estar sendo orientado por especialistas, o que não acontece.

Veja as principais polêmicas da arbitragem na 27ª rodada

São Paulo x Palmeiras

Texto por: Bernardo Pinho

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do Tricolor foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo em São Paulo x Palmeiras.

Bragantino x Grêmio

O técnico Mano Menezes não concedeu entrevista coletiva após a derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (4), em Bragança Paulista. Sem explicação oficial do clube, coube ao diretor de futebol, Guto Peixoto, falar após o jogo e manifestar indignação com a arbitragem de Lucas Casagrande.

O dirigente afirmou que o clube se sentiu prejudicado em dois lances principais: a expulsão de Kannemann, aos 42 minutos do primeiro tempo, por suposta agressão a Pedro Henrique, e o pênalti marcado já nos acréscimos, quando a bola tocou no braço de Marlon dentro da área. A decisão foi confirmada após revisão do VAR.