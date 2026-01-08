Veja os valores de premiação do Campeonato Carioca; Flamengo recebe quase o dobro dos rivais

O Campeonato Carioca de 2026 contará com premiação financeira para os clubes, além das cotas fixas de participação. Os valores foram divulgados na cerimônia de abertura da competição, realizada nesta quinta-feira (8), no Jóquei Clube Brasileiro. O Flamengo receberá R$ 10 milhões fixos, enquanto Fluminense, Vasco e Botafogo terão direito a R$ 6,6 milhões. Os demais participantes ficarão com R$ 2 milhões.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das cotas, a Ferj definiu premiação por desempenho esportivo. O campeão estadual receberá R$ 10 milhões, enquanto o vice-campeão ganhará R$ 5 milhões. Existe também uma valor para os clubes conforme forem passando de fase, mas não foi detalhado. Outro destaque do evento foi a apresentação do troféu da competição, que passará a se chamar Taça Apolinho, em homenagem ao jornalista falecido em 2024.

Evento da Ferj para o lançamento do Campeonato Carioca (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Antes da cerimônia, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, comentou sobre o novo formato do Campeonato Carioca, que será disputado em um calendário mais curto. Segundo o dirigente, a redução de datas aumenta o nível de competitividade do torneio desde as primeiras rodadas.

continua após a publicidade

- O campeonato não só é mais curto, mas extremamente competitivo. Um tropeço pode causar um desastre logo em seguida - afirmou.

➡️ Confira as últimas notícias do mercado da bola

Rubens Lopes também explicou o modelo de distribuição financeira e rebateu críticas sobre as premiações em edições anteriores. De acordo com ele, anteriormente os clubes optaram por dividir igualmente toda a receita, o que gerava distorções esportivas.

- O prêmio advém do bolo. Anteriormente, os clubes optaram por pegar o bolo todo e dividir para todo mundo. Isso causou uma distorção muito grande. Ano passado, o Botafogo chegou em nono lugar e recebeu uma cota cheia como a dos demais. Esse ano não pode fazer isso. A premiação vem da razão direta das conquistas.