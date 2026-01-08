Angioni atualiza sobre Nino e diz que Fluminense não busca outro zagueiro

O Fluminense não busca outro zagueiro nesse momento para essa temporada. Após perder Thiago Silva, Thiago Santos e Manoel, o Tricolor contratou Jemmes, do Mirassol. O Tricolor ainda sonha com Nino, mas uma possível chegada extrapola o planejamento da posição. Diretor de futebol do clube, Paulo Angioni, falou no evento de lançamento do Campeonato Carioca e afirmou que "a parte de zagueiro está completa".

O diretor falou na zona mista do evento e foi logo questionado sobre os possíveis reforços do ano. Angioni desviou das perguntas e disse que quem pode responder a questão é Mário Bittencourt. Nesse momento, o ex-presidente é classificado como "colaborador", já que não tem cargo oficial anunciado. É o advogado quem está a frente de todas as negociações da janela.

Após responder que o Fluminense não busca mais um zagueiro no mercado, Angioni foi questionado sobre Nino. O Diretor clássificou o jogador como um caso a parte.

- O Nino é um sonho. Não é uma realidade, é um sonho. E a gente entende que no momento é praticamente impossível, até porque o clube não pensa em negociá-lo.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Maracançã.