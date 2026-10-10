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Vasco encara o Remo para se afastar ainda mais do Z-4 antes de enfrentar o Boca

Cruz-Maltino busca mais uma vitória no Brasileirão para ganhar tranquilidade antes da semifinal da Sul-Americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 05:08
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Ramon Rique jogador do Vasco comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Coritiba no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Ramon Rique comemora seu gol pelo Vasco com seus companheiros (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco enfrenta o Remo neste sábado (10), às 18h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos, contra a Chapecoense, na Arena Condá, ainda sem data definida, o Cruz-Maltino vê a partida como uma oportunidade de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e ganhar tranquilidade para a sequência da temporada, que também reserva compromissos decisivos pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

➡️ Pedro Emanuel tem melhor início entre os últimos dez técnicos do Vasco

Se vencer, o Vasco chegará aos 37 pontos, com nove partidas restantes no Brasileirão. Assim, precisará de mais oito pontos para alcançar a marca de 45, considerada o número mágico para, em tese, garantir a permanência na Série A. O resultado positivo, que seria o quinto consecutivo, também daria mais confiança à equipe antes do primeiro confronto com o Boca Juniors, pelas semifinais da Sul-Americana.

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O duelo contra os argentinos está marcado para a próxima terça-feira (15), na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal. Por isso, somar três pontos diante do Remo é importante para o Vasco administrar a pressão na reta final do Campeonato Brasileiro sem perder de vista a disputa continental.

Lescano e Bruno Duarte comemorando gol do Vasco
Lescano abriu o placar para o Vasco contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Vasco terá retorno importante para enfrentar o Remo

Para a partida, o técnico Pedro Emanuel contará com o retorno de Andrés Gómez, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo por estar suspenso. O atacante volta a ficar à disposição e deve reforçar o setor ofensivo cruz-maltino. Bruno Duarte também deve estar disponível. O atacante precisou ser substituído após ficar desacordado em um choque com um adversário, mas a expectativa é de que possa atuar diante do Remo.

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Com isso, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Santos e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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