Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (1º/2)

Em um sábado de clássicos pelos campeonatos estaduais, pelo Paulistão, ainda esperando pela estreia de Neymar, o Santos derrotou o São Paulo de virada por 3 a 1, na Vila Belmiro. No 500º Ba-Vi da história, Bahia e Vitória ficaram sem gols na Fonte Nova, pelo Baiano. No Arruda, a vitória por 1 a 0 do Santa Cruz sobre o Sport, pelo Pernambucano, foi ofuscada pela selvageria das torcidas organizadas nas ruas do Recife. E em Caxias do Sul, pelo Gauchão, o tradicional Ca-Ju terminou com vitória do Juventude por 2 a 0 sobre o Caxias, no Centenário, em Caxias do Sul.

Jogos de ontem no futebol: sábado (1º)

Campeonato Paulista (6ª rodada)

Inter de Limeira 1 x 2 São Bernardo

Portuguesa 3 x 2 Botafogo-SP

Corinthians 2 x 1 Noroeste

Velo Clube 0 x 1 Mirassol

Santos 3 x 1 São Paulo

Campeonato Carioca (7ª rodada)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda

Campeonato Mineiro (5ª rodada)

Villa Nova 0 x 1 Atlético Mineiro

Athletic Club 3 x 1 Tombense

Betim 0 x 1 América-MG

Campeonato Gaúcho (4ª rodada)

Grêmio 5 x 0 São Luiz

Ypiranga 2 x 1 Monsoon

Caxias 0 x 2 Juventude

Campeonato Sul-Americano Sub-20 (5ª rodada)

Brasil 0 x 1 Colômbia

Equador 0 x 0 Argentina

Campeonato Inglês (24ª rodada)

Nottingham Forest 7 x 0 Brighton

Bournemouth 0 x 2 Liverpool

Everton 4 x 0 Leicester

Ipswich 1 x 2 Southampton

Newcastle 1 x 2 Fulham

Wolverhampton 2 x 0 Aston Villa

Campeonato Espanhol (22ª rodada)

Getafe 0 x 0 Sevilla

Villarreal 5 x 1 Valladolid

Atlético de Madrid 2 x 0 Mallorca

Espanyol 1 x 0 Real Madrid

Campeonato Italiano (23ª rodada)

Monza 0 x 1 Hellas Verona

Udinese 3 x 2 Venezia

Atalanta 1 x 1 Torino

Bologna 2 x 0 Como

Campeonato Alemão (20ª rodada)

Bayern 4 x 3 Holstein Kiel

Heidenheim 1 x 2 Borussia Dortmund

St. Pauli 1 x 1 Augsburg

Stuttgart 1 x 2 Borussia Monchengladbach

Bochum 0 x 1 Freiburg

Union Berlin 0 x 0 RB Leipzig

Campeonato Francês (20ª rodada)

Brest 2 x 5 Paris Saint-Germain

Monaco 4 x 2 Auxerre

Lille 4 x 1 Saint-Étienne

Campeonato Português (20ª rodada)

Nacional da Madeira 1 x 2 Arouca

Santa Clara 2 x 1 Casa Pi

Gil Vicente 1 x 2 Estoril

Vitória de Guimarães 2 x 0 AVS

Campeonato Saudita (18ª rodada)

Al-Khaleej 1 x 1 Damac

Al-Fateh 1 x 1 Al-Qadsiah

Al-Ittihad 4 x 3 Al-Kholood

Campeonato Cearense (4ª rodada)

Floresta 0 x 1 Fortaleza

Campeonato Baiano (6ª rodada)

Bahia 0 x 0 Vitória

Campeonato Pernambucano (6ª rodada)

Santa Cruz 1 x 0 Sport

Campeonato Paranaense (7ª rodada)

Rio Branco-PR 0 x 1 Paraná

Azuriz 0 x 2 Operário-PR

FC Cascavel 2 x 0 Maringá

Campeonato Catarinense (6ª rodada)

Chapecoense 0 x 0 Criciúma

Avaí 3 x 0 Joinville

Brusque 2 x 0 Barra

Campeonato Alagoano (6ª rodada)

CSA 0 x 0 ASA

CSE 0 x 0 Coruripe

Murici 0 x 0 CRB

Campeonato Paraibano (6ª rodada)

Campinense 2 x 1 Nacional de Patos

Sousa 1 x 0 Pombal

Campeonato Potiguar (6ª rodada)

Força e Luz 1 x 1 Baraúnas

ABC 0 x 0 Globo

Potiguar de Mossoró 0 x 1 América-RN

Campeonato Maranhense (6ª rodada)

Tuntum 2 x 1 Pinheiro

Sampaio Corrêa 1 x 1 Moto Club

Campeonato Piauiense (4ª rodada)

Piauí 1 x 1 4 de Julho

Campeonato Sergipano (5ª rodada)

Dorense 0 x 1 Sergipe

Itabaiana 4 x 0 Falcon

Campeonato Goiano (6ª rodada)

Goiânia 1 x 0 Jataiense

Crac 0 x 0 Goiatuba

Inhumas 0 x 4 Atlético Goianiense

Campeonato Brasiliense (4ª rodada)

Ceilandense 1 x 1 Real Brasília

Sobradinho 1 x 1 Capital-DF

Gama 1 x 0 Paranoá

Campeonato Mato-Grossense (6ª rodada)

Mixto 4 x 1 Luverdense

Campeonato Sul-Mato-Grossense (4ª rodada)

Corumbaense 1 x 0 Pantanal

Campeonato Paraense (4ª rodada)

Tuna Luso 3 x 0 Cametá

Caeté 3 x 0 Independente-PA

Campeonato Amazonense (3ª rodada)

Nacional-AM 3 x 0 Sete

Campeonato Acreano (2ª rodada)

Adesg 6 x 2 Plácido de Castro

Independência 3 x 0 Rio Branco-AC

Campeonato Rondoniense (1ª rodada)

Rolim de Moura 2 x 0 Vilhena

Porto Velho 3 x 1 Barcelona-RO

Campeonato Capixaba (4ª rodada)

Vitória-ES 1 x 2 Real Noroeste