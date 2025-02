Grêmio goleia o São Luiz e mantém boa fase no Campeonato Gaúcho

O Grêmio venceu o São Luiz por 5 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Cristaldo marcou para o Tricolor em jogo na Arena do Grêmio. Com o resultado, a equipe de Gustavo Quinteros soma três triunfos consecutivos na competição.

O Tricolor lidera o seu grupo com dez pontos, posição que assegura uma classificação para o mata-mata do torneio. O Grêmio coleciona três vitórias e um empate. Do outro lado, o São Luiz é o vice-líder do Grupo C com cinco pontos.

Como foi o jogo?

O Tricolor pressionou o São Luiz desde o início da partida. Aos quatro minutos, Braithwaite chegou a abrir o placar após bom passe de Villasanti, mas o árbitro assinalou impedimento. Aos 23 minutos, Cristaldo finalizou de fora da área e abriu o placar.

A partir daí, só deu Grêmio. Aos 38 minutos, Cristaldo fez boa jogada individual e marcou novamente para o Imortal. Restando poucos minutos para o fim do primeiro tempo, o jogador chutou no travessão e Aravena aproveitou o rebote para ampliar a vantagem.

O segundo tempo foi de domínio do Tricolor. Aos 35 minutos, Monsalve aproveitou rebote de chute do Aravena e transformou a vitória em goleada. Com muita intensidade, o dinamarquês Braithwaite fez boa jogada pela direita, finalizou e fechou o placar. A partida terminou com o triunfo do Grêmio por 5 a 0.

O que vem por aí?

A próxima partida do Grêmio no torneio será contra o Juventude, na quarta-feira (5), às 22h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O São Luiz encara o Pelotas, no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 x 0 SÃO LUIZ

4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Cristaldo (23'/1ºT) (1-0); Cristaldo (38'/1ºT) (2-0); Aravena (43'/1ºT) (3-0); Monsalve (35'/2ºT) (4-0) e Braithwaite (43'/2ºT) (5-0)

🟨 Cartões amarelos:

🟥Cartão vermelho:

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Pavón, Braithwaite e Aravena

SÃO LUIZ (Técnico: Alessandro Telles)

Paulo Gianezini; Muriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Anderson Recife, Luiz Henrique e Adaílson; Maikon Aquino e Marlon Martins