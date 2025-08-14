Palacios é anunciado por novo clube após deixar o Corinthians
Lateral-esquerdo irá atuar no futebol da Ucrânia
Palacios foi anunciado como novo reforço do Karpaty, da Ucrânia, na manhã desta quinta-feira (14). O lateral-esquerdo perdeu espaço no Corinthians e foi emprestado ao clube até a metade de 2026, final da temporada europeia.
Contratado em 2024, como um dos principais reforços do início da gestão de Augusto Melo, Palacios teve poucas chances no clube alvinegro. O lateral-esquerdo atuou em apenas quatro partidas pelo Corinthians.
O jogador sofreu com diversas lesões desde a sua chegada. A principal foi uma lesão crônica na cartilagem, que o deixou fora de ação por toda a temporada de 2024. A ausência de Palacios foi determinante para que Bidu ganhasse mais oportunidades.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O Corinthians contratou Diego Palacios até o final de 2027. O último clube do jogador antes do Timão foi o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões) para o internacional.
Дієго Паласіос – гравець “Карпат”— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 14, 2025
“Леви” підсилилися 26-річним еквадорським захисником. Контракт укладено на умовах оренди на сезон 2025/26 з правом викупу.
ДОСЬЄ
Дієго Паласіос 🦁
📅 12.07.1999
📍 Ґуаякіль (Еквадор)
📏 169 см
⚖️ 72 кг
⛓️ лівий захисник
Дієго розпочав… pic.twitter.com/Opx9CqJ9ou
Chances do Corinthians
O Timão busca diminuir a folha salarial do elenco. Atualmente, o elenco conta com três laterais-esquerdos: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Hugo. Nesta temporada, Palacios foi relacionado em apenas oito jogos, sendo que entrou em apenas três.
O Corinthians sofreu um transfer ban na última terça-feira (12), e está impedido de inscrever novos jogadores. O clube alvinegro contratou apenas dois atletas neste ano: Fabrizio Angileri e Vitinho, que chegou nesta janela de transferências.
