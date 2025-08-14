menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Palacios é anunciado por novo clube após deixar o Corinthians

Lateral-esquerdo irá atuar no futebol da Ucrânia

imagem cameraDiego Palacios deixou o Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
12:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palacios foi anunciado como novo reforço do Karpaty, da Ucrânia, na manhã desta quinta-feira (14). O lateral-esquerdo perdeu espaço no Corinthians e foi emprestado ao clube até a metade de 2026, final da temporada europeia.

Contratado em 2024, como um dos principais reforços do início da gestão de Augusto Melo, Palacios teve poucas chances no clube alvinegro. O lateral-esquerdo atuou em apenas quatro partidas pelo Corinthians.

O jogador sofreu com diversas lesões desde a sua chegada. A principal foi uma lesão crônica na cartilagem, que o deixou fora de ação por toda a temporada de 2024. A ausência de Palacios foi determinante para que Bidu ganhasse mais oportunidades.

O Corinthians contratou Diego Palacios até o final de 2027. O último clube do jogador antes do Timão foi o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões) para o internacional.

Palacios Corinthians
Palacios deixou o Corinthians para defender o Karpaty, da Ucrânia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Chances do Corinthians

O Timão busca diminuir a folha salarial do elenco. Atualmente, o elenco conta com três laterais-esquerdos: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Hugo. Nesta temporada, Palacios foi relacionado em apenas oito jogos, sendo que entrou em apenas três.

O Corinthians sofreu um transfer ban na última terça-feira (12), e está impedido de inscrever novos jogadores. O clube alvinegro contratou apenas dois atletas neste ano: Fabrizio Angileri e Vitinho, que chegou nesta janela de transferências.

