Grêmio empresta Carballo novamente; saiba detalhes

O Grêmio confirmou, na noite de quarta-feira (13), o empréstimo do volante uruguaio Felipe Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos. O vínculo, oneroso, será válido até o próximo dia 31 de dezembro, com opção de compra por parte da equipe norte-americana.

Após se reapresentar no Grêmio, Carballo não foi aproveitado por Mano Menezes

Carballo treinava no CT Luiz Carvalho há mais de um mês. Ele se reapresentou no dia 10 de julho, em Porto Alegre, após um ano emprestado para o New York Red Bulls, também da Major League Soccer (MLS). Inicialmente, havia perspectiva de que o volante pudesse ser aproveitado pelo técnico Mano Menezes.

— A primeira busca que eu fiz foi saber se ele queria estar aqui. Se quer estar aqui, como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo. Ele vai ser analisado e trabalhado, como todos os jogadores do grupo, e vai estar à disposição — disse Mano no dia 8 de julho.

Porém, isso não se confirmou. Mesmo que treinasse com o restante do elenco, Carballo sequer foi relacionado para partidas do Grêmio desde que retornou. Um aspecto que dificultou o aproveitamento do volante uruguaio é o limite de nove estrangeiros por partida no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o elenco gremista conta com 11.

Relembre a trajetória de Carballo

Carballo foi contratado pelo Grêmio do Nacional, do Uruguai, no início da gestão Guerra, no final de 2022. O volante disputou 55 partidas pelo Tricolor Gaúcho, com dois gols marcados, e uma assistência. Na metade de 2024, o uruguaio foi emprestado para o New York Red Bulls, onde teve 26 aparições, também com dois gols e uma assistência. O contrato com o Imortal é válido até o final de 2026.

