Atlético-MG consegue primeira vitória do ano, sobre o Villa Nova

Depois de seis empates seguidos, o Atlético-MG venceu pela primeira vez em 2025: 1 a 0 sobre o Villa Nova, neste sábado (1o.), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O gol da vitória foi marcado por Hulk, que estava sem fazer um gol havia 14 jogos. O Galo chegou aos sete pontos no Grupo A, ao lado do Tombense, que perdeu para o Athletic, em São João del Rey, por 3 a 1.

O primeiro tempo foi bem movimentado. O Atlético-MG começou melhor, enquanto o Villa conseguia se defender bem. Gustavo Scarpa teve duas boas finalizações antes dos 20 minutos. Mas a primeira chance de gol do Galo foi aos 29 minutos, quando Rubens avançou pela esquerda e rolou para Hulk chutar em cima de Caíque Baiano.

O Leão do Bonfim cresceu na segunda metade do primeiro tempo e criou boas jogadas em contra-ataques. Aos 35 minutos, Vinícius Tanque obrigou Everson a desviar para escanteio. Seis minutos depois, Rodrigo Gaia passou fácil pela marcação, e o goleiro do Atlético-MG espalmou. Gabriel Menino também quase marcou no fim.

Gabriel Menino teve boa chance para o Atlético-MG no fim do primeiro tempo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Galo abriu o placar, com Hulk, que não marcava havia 14 jogos. Ele tabelou com Gustavo Scarpa e chutou forte, cruzado, no canto do goleiro Geaze. A partir daí, o time de Cuca tomou conta do jogo. Aos 17 minutos, Júnior Santos e Gustavo Scarpa quase ampliaram no mesmo lance.

O argentino Cuello entrou no lugar de Júnior Santos, fazendo sua estreia no Atlético-MG, aos 24 minutos. E o Villa Nova quase empatou aos 40 minutos, num chute de Vinícius Tanque, que Everson defendeu.

Na próxima rodada do Mineiro, Atlético-MG e Villa Nova jogam em casa

Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG enfrenta o Athletic, terça-feira (4), às 21h30, no Mineirão - o jogo estava marcado para quinta-feira (6), mas o Galo pediu para antecipar porque no domingo (9), terá o clássico contra o Cruzeiro. O Leão do Bonfim joga na quarta-feira (5), novamente no Castor Cifuentes, contra o Itabirito, às 20h.

✅ FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA 0 X 1 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - 5a. RODADA

🗓️ Data e horário: Sábado, 1o. de fevereiro, 16h30

📍 Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

🥅 Gol: Hulk (1'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Menino, Júnior Santos, Igor Gomes, Lyanco (Atlético) e Paulinho (Villa Nova)



⚽ ESCALAÇÕES

VILLA NOVA (Técnico: Eugênio Souza)

Geaze, Yago Rocha (Vitinho), Davison Dutra, Caíque Baiano e Yan Ferreira; João Torres, Rodrigo Gaia, Norberto (Fernando Neto) e Gleissinho; Vinícius Taque e Paulinho (Lucas Formiga).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Bernard), Gustavo Scarpa (Deyverson) e Rubens (Otávio); Júnior Santos (Cuello) e Hulk (Igor Gomes).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Júnio de Souza

4️⃣ Quarto árbitro: Jonas Alves Henrique

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques