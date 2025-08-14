Flamengo x Internacional quebra recorde de público dos brasileiros na Libertadores

A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Internacional na quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, registrou o maior público de times brasileiros como mandantes nesta edição da competição. O Maracanã recebeu 63.567 pagantes (68.483 torcedores presentes). Além disso, a renda bruta também chamou atenção: R$ 5.176.821,50.

Anteriormente, o jogo que marcou o maior público também foi do time carioca, na vitória por 1 a 0 contra o Deportiva Táchira. A partida no Maracanã teve 61.484 pagantes. Em resumo, os quatro primeiros jogos são do Rubro-Negro como mandante.

🏟️ Top-10 Maiores Públicos da Libertadores

Flamengo 1 x 0 Internacional – 63.567 torcedores Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira – 61.484 torcedores Flamengo 2 x 0 LDU – 61.223 torcedores Flamengo 1 x 2 Central Córdoba – 53.095 torcedores São Paulo 2 x 2 Alianza Lima – 49.938 torcedores São Paulo 1 x 1 Libertad – 46.996 torcedores Bahia 3 x 0 The Strongest – 44.847 torcedores Corinthians 3 x 2 Universidad Central – 44.643 torcedores Corinthians 2 x 0 Barcelona de Guayaquil – 44.602 torcedores Bahia 1 x 3 Nacional-URU – 42.998 torcedores

Além disso, o confronto entre o Rubro-Negro e Internacional registrou o 2° melhor público dessa temporada, atrás, apenas, de FlaxFlu na final do Campeonato Carioca, com 64.351 pagantes (69.393 presentes).