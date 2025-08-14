Rafael Tolói fica a detalhes de acertar com o São Paulo

Rafael Tolói está a detalhes de assinar com o São Paulo. O zagueiro já está no Brasil e deve acertar os últimos trâmites, além de passar por exames médicos.

Aos 34 anos, Rafael Tolói está livre no mercado desde o final do dia 30 de junho, após dez temporadas na Itália. A reportagem apurou que o Tricolor tinha interesse em repatriar o zagueiro há algum tempo, mas as bases salariais ainda não estavam condizentes com a realidade do clube.

Zagueiro, a posição é vista como prioridade pelo São Paulo. Após o fim do empréstimo do Ruan e a lesão de Arboleda, o Tricolor entende que precisa olhar com atenção para a posição. O Lance! apurou que a intenção do time e das partes de Tolói é ter um contrato até o final de 2026.

Tolói vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015. O zagueiro é visto como um jogador experiente e pode acertar os próximos detalhes em breve. O atleta chegou a abrir algumas conversas com times de fora e da Arábia, mas nada foi acertado. O jornalista Gabriel Sá flagrou o jogador desembarcando no aeroporto.

A reportagem apurou que as negociações estão avançadas, mas o zagueiro ainda não assinou.

Rafael Tolói atuou por dez temporadas na Itália (Foto: Divulgação/ rafael.toloi2)

Rafael Tolói jogou com Lucas Moura

Rafael Tolói jogou com Lucas Moura em sua primeira passagem pelo São Paulo. Inclusive, a dupla esteve presente na conquista da Copa Sul-Americana de 2012. Em 2015, quando deixou o Tricolor, se transferiu para o Atalanta, onde foi campeão de competições como a Liga Europa.

Além de um zagueiro, o São Paulo também procura um lateral-direito e um meia.