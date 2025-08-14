O Bahia pagou a multa rescisória de Kauê Furquim, e o atacante de 16 anos está próximo de deixar o Corinthians antes mesmo de estrear pelos profissionais. Considerado uma das maiores promessas da base alvinegra, o jovem sai por R$ 14 milhões, valor previsto na cláusula contratual.

A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. O jovem assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em abril deste ano, com valor de venda estabelecido de 50 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 331 milhões na cotação atual). Entretanto, na atual legislação, a multa para outros clubes nacionais é de duas mil vezes o salário do atleta na assinatura do contrato.

O vínculo do atleta com o Timão era válido até 2028. Kauê Furquim foi utilizado por Dorival Júnior em treinos da equipe profissional desde que chegou em abril, e era considerado uma promessa das categorias de base do Corinthians. O atacante foi relacionado para as partidas contra Ceará e Fortaleza.

Passagem pelo Corinthians

Kauê Furquim acumula passagens pelas equipes sub-17 e sub-20 do Corinthians. No time sub-17, disputou 13 partidas e marcou dois gols. Já pelo sub-20, entrou em campo cinco vezes, mas ainda não balançou as redes.

O Corinthians foi pego de surpresa com a informação sobre a investida do Bahia e estuda alternativas para tentar manter o jovem atacante. A diretoria avalia medidas jurídicas e negociações diretas com o estafe do atleta, buscando convencê-lo a permanecer no Parque São Jorge. A tendência é que o Timão atue nos bastidores, com conversas e articulações internas, para evitar a saída de uma das promessas mais valorizadas da base alvinegra.

