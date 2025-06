Jogador do Zenit revela conversa com Gerson, do Flamengo

O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e Fluminense, que atualmente joga no Zenit, da Rússia, revelou uma conversa que teve com Gerson, do Flamengo, sobre o clube russo. O meia rubro-negro tem negociações avançadas para se transferir para o clube russo após o Mundial de Clubes.

A torcida flamenguista está na 'bronca' com Gerson pela possível saída do jogador do clube. No 'AeroFla', torcedores chegaram a xingar o atleta e mostrar notas falsas, de três reais, com o rosto do volante.

Em entrevista à "Cazé TV", Luiz Henrique abriu o jogo e revelou que teve uma conversa com o meia do Flamengo.

- Ele chegou a me perguntar como é o clube lá. Eu falei para ele que tem uma estrutura excelente. Ele me mandou mensagem, perguntou como é o clube, eu passei tudo para ele, que me agradeceu - revelou.

Gerson aceita proposta do Zenit e deixa o Flamengo após o Mundial de Clubes

O meia Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, e vai deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube de São Petersburgo já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Na Europa, o "Coringa" vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois da competição intercontinental, que terá início no sábado (14), nos Estados Unidos.

