A adaptação em um país com cultura diferente pode ser desafiador nos primeiros meses para jogadores brasileiros. Após recusar propostas da Premier League, Luiz Henrique se transferiu do Botafogo para o Zenit em janeiro de 2025 por cerca de 35 milhões de euros, topando a mudança de vida do Brasil para a Rússia. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual Rei da América contou as principais dificuldades que vem enfrentando no futebol russo.

Luiz Henrique chegou ao Zenit em janeiro deste ano, no meio da temporada europeia. No início de sua passagem, o brasileiro fez gol na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso - e foi campeão em jogo contra o Spartak Moscow após vencer a partida por 3 a 0. Pelo clube russo, foram 12 jogos até o momento, com dois gols e duas assistências. Para o brasileiro, a recepção dos colegas de time foi fundamental na adaptação.

— Muito feliz por tudo que vem acontecendo. Desde a minha chegada, todo mundo me apoiou, me senti confortável dentro do clube, com a equipe, com os jogadores, com a cidade também. Quero que seja assim, que todo mundo me apoie, que todo mundo me ajude para que ue possa ajudar eles também — contou o jogador em entrevista excluisva.

No âmbito esportivo, contudo, nem tudo são flores. Após se destacar no futebol brasileiro em 2024 por seus dribles e magia com a bola no pé, Luiz Henrique admitiu que enfrentou dificuldades em relação ao aspecto físico do futebol jogado na Rússia.

— Aqui na Rússia, os jogadores são muito fortes, e eu acho que eu senti um pouco isso na diferença do Brasil para cá, porque os jogadores aqui são mais físicos. Eles chegam muito mais rápido na bola, com vontade de querer roubar a bola. Então nos meus primeiros dias aqui no Zenit e no campeonato eu sentium pouco dessa dificuldade. Mas agora eu já estou mais adaptado, já peguei a forma de jogar — revelou Luiz Henrique ao Lance!.

Luiz Henrique tem dois gols e duas assistências pelo Zenit (Reprodução: Luiz Henrique)

Nesta quarta-feira (15), o Zenit foi eliminado pelo CSKA Moscou em jogo que valia vaga na decisão da Copa da Rússia após perder de 2 a 0 - o jogo de ida foi 2 a 0 para o Zenit - e o confronto ser decidido nas penalidades. Luiz Henrique converteu sua cobrança, mas o time perdeu de 4 a 3 nos pênaltis. Em entrevista, o jogador revelou suas expectativas para o jogo.

Luiz Henrique revela por que recusou a Premeir League para acertar com clube russo

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luiz Henrique confirmou que recebeu propostas da Premier League e revelou o motivo pelo qual se transferiu para a Rússia.

— Recebi (propostas da Premier League), mas aqui na Rússia os caras me queriam mais. Eles estavam me querendo mais do que no futebol inglês. Então, o que eu acho é: quando a pessoa está te querendo, está dando a vida por você, eu acho que você tem que depositar todo amor, todo carinho por ele. Então foi por isso que eu escolhi vir para o futebol da Rússia. Foi uma decisão pessoal minha.

Conteúdos da entrevista de Luiz Henrique ao Lance!

