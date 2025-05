Luiz Henrique revela segredo do Botafogo de 2024 e exalta torcida

O Botafogo de 2024 foi um dos melhores times brasileiros do século. Conquistou o Brasileirão com 79 pontos e foi campeão da Libertadores após final histórica contra o Atlético-MG jogando com um a menos desde o início da partida. O coletivo da equipe foi bastante elogiado, mas o nome do Botafogo em 2024 foi Luiz Henrique, que foi eleito o "Rei da América". Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante contou o segredo da equipe de Artur Jorge.

Contratado pelo Zenit em 2025 por cerca de 35 milhões de euros após recusar propostas da Premier League, Luiz Henrique reconhece que sua melhor fase foi em General Severiano sob o comando de Artur Jorge. Ele se despediu oficialmente do clube no início do ano.

— O ano de 2024 foi o melhor ano da minha carreira. Foi um ano que vai ficar marcado na minha memória, na memória da torcida e dos funcionários do Botafogo. Recebo muitas mensagens de torcedores me agradecendo por tudo que eu fiz pelo clube. Eu tenho um carinho enorme por eles também, pela torcida e pelos funcionários que, desde o meu primeiro dia, me apoiaram, me acolheram de uma forma que parece que eu era da base do Botafogo — analisou o brasileiro.

O atacante também foi questionado sobre o motivo pelo qual o Botafogo de Artur Jorge ter dado tão certo. Para Luiz Henrique, o objetivo comum de todos fez com que o trabalho do português tivesse êxito e com os frutos colhidos ao fim da temporada.

— A gente se tornou uma família. No dia-a-dia, todo mundo se dedicando, se empenhando nos trabalhos, um cuidando do outro. A gente se tornou amigo dentro de campo, fora de campo, todo mundo preocupado um com o outro — revelou ao Lance!.

A união do Botafogo foi o fator determinante para o sucesso da equipe, segundo o atual Rei da América. A identificação do jogador com a torcida foi tanta que, na primeira partida no Nilton Santos do clube no Brasileirão, a torcida o homenageou o colocando em um bandeirão junto com os ídolos do passado. Os nomes lembrados foram Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Carlito Rocha, Gerson, Quarentinha, Heleno de Freitas, Amarildo e Túlio Maravilha, Luiz Henrique e Marlon Freitas.

— Ainda não caiu minha ficha. Desde que cheguei, eu falei que é um clube que merece estar no topo. É um clube que sofreu muito, batalhou muito para conquistar tudo que conquistou em 2024. Felicidade e gratidão é o que eu tenho pela torcida do Botafogo, tenho um carinho enorme por eles, sempre vão estar no meu coração. Só tenho a agradecer por tudo que eles fazem por mim — completou o jogador.

Perguntado se tem o desejo de voltar ao clube que fez história, o brasileiro não hesitou.

Confira os números de Luiz Henrique pelo Botafogo

Luiz Henrique saiu do Botafogo em 2025 para se juntar ao Zenit (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os números e avaliações de Luiz Henrique pelo Botafogo, segundo o Sofascore:

55 jogos (50 titular) 12 gols 5 assistências 229 minutos para participar de gol 47 passes decisivos 131/215 dribles certos 334 duelos ganhos 88 faltas sofridas 4 pênaltis sofridos 2 títulos (Libertadores e Campeonato Brasileiro) Nota Sofascore: 7.10

