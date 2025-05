Ir para o futebol russo pode não ser a decisão que todos os jogadores que pensam em um dia brilhar pela Seleção Brasileira tomariam. Luiz Henrique, contudo, fez o caminho que muitos não aconselhariam. O atacante saiu do Botafogo no início de 2025 para se juntar ao Zenit, da Rússia, após ser eleito Rei da América no ano anterior e vencer a Libertadores e o Brasileirão pelo clube carioca. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luiz Henrique cravou que, mesmo fora dos holofotes, deve ser convocado para a Seleção Brasileira.

Anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira pela CBF nesta segunda-feira (12), Carlo Ancelotti tem a difícil missão de escolher os 26 primeiros nomes que vão defender o Brasil para as partidas dos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Para Luiz Henrique, sua convocação na próxima data Fifa é merecida.

— É como eu sempre falo: vou trabalhar com meus pés no chão, com minha humildade e vou jogar futebol, mostrar o meu talento, que eu tenho certeza que nessa próxima convocação eu vou estar dentro. Eles vão me observar e eu tenho certeza que eles vão me chamar.

Luiz Henrique foi convocado pela Seleção Brasileira por Dorival Júnior durante o ano de 2024. O atacante, na época do Botafogo, não decepcionou: foram dois gols importantes e uma assitência em seis partidas de eliminatórias para a Copa do mundo. Para ele, seu desempenho com a camisa amarelinha fala por si só.

— Na minha passagem pela Seleção Brasileira, eu tenho certeza que fui muito bem. Acho que eu mereço receber mais oportunidades — completou Luiz Henrique.

Luiz Henrique revela maior sonho na carreira

Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira (Reprodução: Luiz Henrique)

Todo jogador tem um grande objetivo na carreira. Ganhar uma Champions League, ser eleito o melhor jogador do mundo, dar boas condições de vida aos pais. No caso de Luiz Henrique, o que dá brilho em seus olhos é a Seleção.

— Meu maior objetivo é jogar uma Copa do Mundo. É um sonho de criança estar jogando uma Copa do Mundo, estar defendendo meu país e ajudando a Seleção Brasileira.

Perguntado se está confiante em uma convcação mesmo jogando em uma liga menos prestigiada mundialmente, Luiz Henrique se mostrou otimista quanto a sua presença na próxima Copa do mundo.

— Mostrando meu potencial nos campeonatos, no dia-a-dia, trabalhando, eu tenho certeza que eu posso jogar a Copa do Mundo — declarou.

⚽Início de Luiz Henrique pelo Zenit

O Zenit não joga a Champions League ou qualquer campeonato organizado pela Uefa desde que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, em 2022. Luiz Henrique chegou ao clube em janeiro deste ano, no meio da temporada europeia. No início de sua passagem, o brasileiro fez gol na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso - e foi campeão em jogo contra o Spartak Moscow após vencer a partida por 3 a 0. Pelo clube russo, foram 11 jogos até o momento, com dois gols e duas assistências.