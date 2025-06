Decisão do PSG no Mundial de Clubes viraliza na web: ‘Bizarra’

Paris Saint Germain e Atlético de Madrid estão se enfrentando pela primeira rodada do novo Mundial de Clubes da Fifa. Uma jogada do time francês, no início da partida, causou estranheza e viralizou nas redes sociais. Até aqui, o PSG vence por 2 a 0.

Logo na saída de bola, os comandados de Luis Enrique tomaram uma decisão inusitada. Jogar a bola para fora, no campo do adversário, para pressioná-lo na saída. Não é a primeira vez que isso acontece, muito pelo contrário, mas sempre surpreende aqueles que estão assistindo o time jogar pela primeira vez.

Imediatamente após a jogada, os internautas começaram a se manifestar nas redes sociais. Alguns não gostam, outros acham interessante. Veja a repercussão abaixo.

PSG x Atlético de Madrid pelo Mundial de Clubes (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Veja a repercussão da jogada do PSG no Mundial de Clubes

Como chega o PSG no Mundial de Clubes

O PSG é o único time da França presente no Mundial de Clubes e chega vivendo o melhor momento de sua história. No Grupo B do torneio, o time francês vai enfrentar o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio da Fifa.

O PSG está no Grupo B do Mundial de Clubes e é o grande favorito à primeira colocação entre os rivais de sua chave na primeira fase do torneio. A expectativa de boa parte da torcida e de jornalistas é de que o Paris Saint-Germain consiga avançar ao mata-mata com 100% de aproveitamento nas três partidas que serão disputadas na fase de grupos.

Além de um elenco repleto de jogadores de seleções de todo o mundo, o PSG chega ao Mundial de Clubes após viver a melhor temporada de sua história. Na temporada 2024-25, o Paris Saint-Germain conquistou todos os títulos que disputou na França e na Europa. Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e a inédita Liga dos Campeões.

Com tantos fatores positivos, o PSG chega como um dos grandes favoritos à conquista do título para fechar o ciclo com chave de ouro sob o comando de Luís Enrique.