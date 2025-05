Exclusivo: Luiz Henrique revela se deseja voltar ao Botafogo

Luiz Henrique não precisou de muito tempo para se tornar ídolo do Botafogo. O atacante chegou ao clube em 2024 após tranferência recorde feita por John Textor - no valor de 16 milhões de euros - e fez história junto ao resto do elenco, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro sendo peça fundamental no esquema de Artur Jorge. Com propostas da Premier League, ele foi para o Zenit por 35 milhões de euros em 2025. Em entrevista exclusiva concedida ao Lance!, Luiz Henrique cravou se tem o desejo de retornar ao Botafogo.

continua após a publicidade

⬆️Assista o trecho da entrevista acima

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atacante de 24 anos não se esqueceu de seu tempo no Botafogo. Na primeira partida no Nilton Santos do clube no Brasileirão, a torcida homenageou Luiz Henrique o colocando em um bandeirão junto com os ídolos do passado. Os nomes lembrados foram Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Carlito Rocha, Gerson, Quarentinha, Heleno de Freitas, Amarildo e Túlio Maravilha, Luiz Henrique e Marlon Freitas. Perguntado se tem o desejo de voltar ao clube que fez história, o brasileiro não hesitou.

continua após a publicidade

— Claro (pensa em voltar ao Botafogo), penso sim. Só que agora eu estou aqui, estou na Rússia. Tenho contrato aqui ainda. Mas, futuramente, se Deus quiser, eu posso voltar um dia — revelou Luiz Henrique.

Com seis horas a mais do que no Brasil, não é fácil acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro de São Petersburgo, na Rússia. Mesmo assim, Luiz Henrique revelou que acompanha o ex-time.

continua após a publicidade

— Eu vejo mais o Botafogo. É muito difícil pegar um jogo aqui às 21h, 22h (por conta do fuso horário) — afirmou o brasileiro.

Números de Luiz Henrique pelo Botafogo

Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Veja os números e avaliações de Luiz Henrique pelo Botafogo, segundo o Sofascore:

55 jogos (50 titular) 12 gols 5 assistências 229 minutos para participar de gol 47 passes decisivos 131/215 dribles certos 334 duelos ganhos 88 faltas sofridas 4 pênaltis sofridos 2 títulos (Libertadores e Campeonato Brasileiro) Nota Sofascore: 7.10

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.