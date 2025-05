Luiz Henrique projeta confronto com brasileiro na final da Copa da Rússia

Nesta quarta-feira (14), CSKA Moscou e Zenit se enfrentam pelo jogo da volta da grande final da Copa da Rússia. Na ida, o time de São Petersburgo venceu em casa por 2 a 0, com grande atuação de Luiz Henrique, que sofreu um pênalti e comandou o time na vitória. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro analisou o confronto com Moisés, do CSKA, e projetou a decisão que acontece às 13h30 (de Brasília) na Arena VEB, em Moscou.

No jogo de ida da final da Copa da Rússia, no dia 30 de abril, o Zenit deu um passo importante em direção ao título e venceu o CSKA por 2 a 0. A partida teve protagonismo de jogadores brasileiros, como Luiz Henrique, pelo Zenit - que sofreu o pênalti do segundo gol - e Moisés, pelo CSKA - que se destacou como líder defensivo da equipe de Moscou. Para Luiz Henrique, o confronto ainda está aberto, apesar da boa vantagem.

— Esse jogo contra o CSKA foi difícil, mas eu fui bem, nossa equipe foi bem. Creio que o jogo de volta vai ser muito difícil, já me falaram que na casa deles é muita pressão. A torcida joga muito com os jogadores e, como é um clássico, os jogadores vão querer ganhar de qualquer jeito. Mas vamos dar o nosso melhor, como fizemos no primeiro jogo. Com os pés no chão, com a nossa humildade para que a gente possa garantir a vitória — analisou o ex-jogador do Botafogo.

Luiz Henrique analisa disputa com Moisés, lateral do CSKA

Luiz Henrique deixou o Botafogo e se transferiu para o Zenit em 2025. (Foto: Reprodução/Instagram/@luizhenrique_07)

Luiz Henrique atua pelo lado direito de ataque do Zenit, justamente o setor de marcação de Moisés, lateral esquerdo do CSKA, que recentemente completou 100 jogos com a camisa do clube russo. Em conversa com o Lance!, o atual Rei da América projetou o duelo de brasileiros na final.

— É um confronto de um cara que é muito experiente com um moleque mais jovem, que está começando agora, querendo mostrar seu futebol. O Moisés é um jogador de alto nível, muito forte.

Em entrevista recente ao Lance!, Moisés rasgou elogios a Luiz Henrique, que chegou em janeiro ao Campeonato Russo após transferência recorde do Botafogo de 35 milhões de euros. O jogador do Zenit mandou um recado ao seu rival desta quarta-feira (14).

— Eu vi que ele falou que sou um moleque muito promissor, que tenho muito talento e essa minha vinda para a Rússia dá muito mais visibilidade pro campeonato. Então, quero agradecer ele por esse carinho que ele teve por mim, e eu também tenho muito carinho por ele porque é um jogardorzaço, com muita experiência e qe joga muito bem.

⚽Início de Luiz Henrique pelo Zenit

Luiz Henrique chegou ao clube em janeiro deste ano, no meio da temporada europeia. No início de sua passagem, o brasileiro fez gol na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso - e foi campeão em jogo contra o Spartak Moscow após vencer a partida por 3 a 0. Pelo clube russo, foram 11 jogos até o momento, com dois gols e duas assistências.

