Há quase três semanas, no dia 22 de outubro, Bahia e Internacional se enfrentaram debaixo de muita chuva na Arena Fonte Nova em um confronto atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor se deu melhor, seguiu na parte de cima da tabela e começou a complicar a vida do Colorado. Em situações opostas e muito mais dramáticas, as duas equipes se encontram novamente a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Beira-Rio, em um confronto decisivo.

À época, a vitória do Bahia por 1 a 0 fez a equipe de Rogério Ceni chegar à quinta posição, com 49 pontos, enquanto o Inter já vivia ameaçado pela zona de rebaixamento e ficou estacionado em 14º, com 35 pontos. De lá para cá, o desempenho dos dois times não foram bons, o que deixa esse confronto com ares de decisão.

O Bahia somou apenas três pontos de nove disputados depois de perder para São Paulo e Atlético-MG fora de casa e bater o Bragantino na Arena Fonte Nova. A equipe entra em campo neste domingo na quinta posição, com 52 pontos, mas já pressionado por Botafogo e Fluminense, que também almejam a vaga direta na fase de grupos da Libertadores e têm 51 e 50 pontos, respectivamente.

Do lado do Internacional, desde a derrota por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador, a situação só piorou. É possível dizer que foi o primeiro capítulo da crise dentro da crise, aprofundada na partida contra o Fluminense, quando o Colorado perdeu mais uma vez, pelo mesmo placar. Foi no duelo contra o Esquadrão que Bernabei cometeu um pênalti infantil que gerou bronca do diretor esportivo Andrés D'Alessandro.

O ídolo transformado em cartola retomou a cobrança forte após o insucesso ante o Tricolor Carioca. Aliás, depois desse jogo, o auxiliar técnico Emiliano Díaz falou na coletiva que o Inter estava em um "momento para os homens, para mostrar coragem". No compromisso seguinte, o time até teve uma atuação melhor, mas não saiu do 0 a 0 contra o Atlético-MG. Para se aprofundar ainda mais na crise, perdeu para o Vitória, por 1 a 0, na última quarta (5).

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Internacional, na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Inter e Bahia querem quebrar tabus

A começar pelo Colorado, a equipe treinada por Ramon Díaz quer voltar a vencer no Brasileirão depois de quatro jogos e tem o fator casa como gás em busa desse objetivo. Por sinal, dos nove pontos somados pelo Inter desde a chegada do técnico argentino, oito foram no Beira-Rio. A última vitória do time na Série A foi contra o Sport, em Porto Alegre, há quase um mês.

Esse fator Beira-Rio promete dificultar a vida do Bahia, que não vence no estádio desde 2014, quando bateu o Internacional por 2 a 0 na Sul-Americana daquele ano. De lá para cá, foram sete derrotas e um empate em oito partidas contra os gaúcho longe de Salvador.

Não só isso, o Tricolor já demonstrou enormes dificuldades para vencer jogos fora de casa neste Brasileirão. O fraco desempenho coloca o Bahia como um dos piores visitantes da competição, com apenas três vitória e quatro empates nestas circunstâncias (27% de aproveitamento).

É nesse clima de decisão que as equipes "jogam a vida" a partir das 18h30 deste sábado, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.