Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

A três pontos da zona de rebaixamento, com 35 pontos, na 15ª colocação, o Internacional recebe, neste sábado (8), às 18h30min (de Brasília), o Bahia, quinto colocado, com 52 pontos. O duelo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode servir de recuperação para ambas as equipes, que perderam seus confrontos no meio da semana. O jogo do estádio Beira-Rio terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (TV paga) e a CazéTV (streaming)

Ficha do jogo INT BAH 33ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 8 de novembro, 18h30min (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Como chegam Internacional e Bahia

Ainda 15ª, com 36 pontos, o Internacional vai para o nono jogo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz, e o quarto duelo sem vitória – são três derrotas e um empate, sem marcar nenhum gol. Os argentinos têm visto em campo a mesma apatia que o time apresentava nos últimos confrontos sob o comando de Roger Machado. Para a escalação, o Inter tem as voltas do zagueiro Gabriel Mercado e do volante Rafael Borré, que cumpriram suspensão automática, além do volante Alan Rodríguez, que volta do Departamento Médico e deve ficar à disposição. Com promoções nos ingressos, a direção espera pelo menos 25 mil torcedores no Beira-Rio.

Com apenas três vitórias em 16 jogos como visitante (27% de aproveitamento), o Bahia tenta mudar o roteiro neste sábado, em busca do primeiro triunfo fora de casa depois de seis jogos – com direito a cinco derrotas seguidas, a última delas contra o Atlético-MG – para se manter na luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Rogério Ceni terá os desfalques do atacante Sanabria e do lateral-direito Gilberto, ambos lesionados. Já o zagueiro Kanu, expulso contra o Galo, cumpre suspensão Por outro lado, o atacante Kayky e o zagueiro Gabriel Xavier seguem no DM, enquanto o volante Caio Alexandre, que está com a delegação e treina parcialmente com o restante do grupo, é dúvida.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero. (Técnico: Ramón Díaz).

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Tiago (Cauly) e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni).

Lance que gerou gol do Bahia no duelo do dia 22 de outubro (Foto: Marcio Jose/AGIF)



