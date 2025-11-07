O Bahia confirmou, na noite desta sexta-feira, a renovação de contrato com o meia Rodrigo Nestor. A negociação já estava encaminhada há algum tempo e foi anunciada oficialmente pelo clube por volta das 18h20 (de Brasília). De acordo com apuração do Lance!, o Tricolor pagou 3 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões), para ter o jogador em definitivo até 2030.

Todo esse valor será parcelado em três vezes pelo Bahia. Além do montante de 5,3 milhões de euros garantidos pelas operações de empréstimo e venda, o São Paulo poderá receber até 200 mil euros adicionais, a depender das metas por desempenho de Rodrigo Nestor.

Fase de Nestor no Bahia

Rodrigo Nestor, ex-São Paulo, depois de conquistar o título da Copa do Nordeste pelo Bahia (Foto: Caíque Higino)

Nestor chegou ao Bahia por empréstimo depois de deixar o São Paulo em janeiro deste ano e fez 45 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, com sete gols e cinco assistências. Mesmo oscilando entre a titularidade e a reserva, só no Campeonato Brasileiro foram quatro bolas nas redes, que o colocam no top-3 artilheiros do time na competição, atrás do atacante Willian José e do lateral-esquerdo Luciano Juba, com nove e cinco gols, respectivamente.

Só neste ano, ele foi campeão baiano e ainda conquistou o título da Copa do Nordeste, com direito a um golaço de falta na partida de ida da final contra o Confiança.

Formado no São Paulo, Nestor estreou no profissional em 2020 e, de lá para cá, disputou 219 partidas, marcou 12 gols e deu 26 assistências pelo Tricolor paulista, com direito a três títulos: o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

