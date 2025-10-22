Bahia vence o Inter em jogo atrasado do Brasileirão e encosta no Mirassol
Tricolor chega aos 49 pontos e passa o Botafogo; Colorado segue ameaçado pelo Z-4
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma noite fria e chuvosa, que fez Salvador parecer com Porto Alegre, foi o Bahia que mostrou costume diante de um Internacional "sem molho" para vencer por 1 a 0 o jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Willian José, ainda no primeiro tempo, foi o responsável por fazer a alegria dos mais de 27 mil torcedores na Arena Fonte Nova.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O resultado faz o Bahia chegar à quinta posição, com 49 pontos, e encurta a distância do time baiano para o Mirassol, quarto colocado, que tem 52. Já o Inter segue ameaçado pela zona de rebaixamento e estaciona em 14º, com 35 pontos.
Bahia sai na frente
A noite fria - para os padrões de Salvador - e chuvosa parece ter deixado o Bahia mais sonolento no início do jogo. Os comandados de Rogério Ceni abusaram nos erros de saída de bola diante de um Inter com pressão alta e quase pagou caro. Foram dois escanteios para o Colorado em menos de quatro minutos e uma chance clara em finalização de Bruno Gomes, que parou em defesa de Ronaldo.
Mas o Bahia cresceu no jogo diante de um Internacional mais acuado e passou a dominar as ações, com chegadas principalmente pelas pontas. As melhores chances, inclusive, foram criadas por Ademir e Sanabria, este último com um chute colocado que obrigou Ivan a dar rebote nos pés de Michel Araújo, só que o meia não teve domínio e deixou a bola escapar na pequena área, aos 27 minutos.
Logo depois, Jean Lucas finalizou ainda teve outra boa oportunidade na área, mas parou em Ivan. Quem teve a responsabilidade de abrir o placar foi Willian José, já aos 50 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti depois que Ademir foi derrubado na área. O gol, por sinal, foi um tanto quanto esquisito. O goleiro Ivan defendeu a cobrança do atacante, que pegou o rebote e mandou no travessão. A rede só balançou mesmo na terceira tentativa.
O time de Ramon Díaz até teve chance de empatar em cobrança de falta, mas o primeiro tempo picotado pelo excesso de faltas e paradas médicas ficou mesmo no 1 a 0.
➡️Exclusivo: 'Motivado' e em boa forma no Bahia, Willian José reencontra fase artilheira
Inter se mostra sem reação e vê Bahia dominar
O cenário pouco se alterou no segundo tempo. Mesmo com a vantagem mínima, o Bahia seguiu no comando de ataque e criou as melhores chances, com Ademir e Sanabria. O Inter, por sua vez, seguia pouco criativo e chegava raramente com perigo ao ataque. Mas a situação que já estava ruim piorou ainda mais aos 27 minutos, quando Alisson foi expulso por chegada dura em Nestor.
Claro que a expulsão influencia, mas o Internacional, que luta para não cair, sequer esboçou uma reação. O único momento mais ativo do time no ataque foi o abafa dos cinco minutos finais. Mas só abafa, sem estratégia. Bom para o Bahia, que seguiu dominante na partida, teve chance para ampliar e conquistou três pontos importantes na luta por vaga direta na Libertadores.
Próximos jogos
O Bahia agora volta a campo a partir das 21h30 deste sábado (horário de Brasília), quando visita o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Já o Internacional viaja direto para o Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (23), e à tarde, já treina na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. No sábado (25), às 17h30min (de Brasília), encara o Fluminense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasil. O único desfalque do Colorado é Bernabei, que levou o terceiro cartão amarelo.
➡️Olho nela, Arthur: fora do eixo, goleira do Bahia brilha e mostra nível de Seleção
✅Ficha técnica
BAHIA 1 X 0 INTERNACIONAL
14ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Willian José, 50'/1ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Bernabei, Mercado, Alisson (Internacional); Acevedo (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 27.349;
💸 Renda: R$ 660.312,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir (Kayky), Sanabria (Tiago) e Willian José.
INTERNACIONAL (Técnico: Ramon Díaz)
Ivan Quaresma; Alan Benítez (Gustavo Prado), Mercado, Vitão (Clayton) e Victor Gabriel; Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei (Alisson); Vitinho (Raykkonen) e Rafael Borré.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias