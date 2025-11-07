A seleção brasileira sub-17 faz história na Copa do Mundo da categoria, com destaque para duas promessas que pertencem ao Bahia. Dell e Ruan Pablo, ambos com 17 anos, viraram protagonistas no ataque do Brasil e vêm ganhando destaque internacional. Este último, inclusive, virou matéria no "Diario AS", um dos principais periódicos esportivos da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Um dos trechos da matéria intitulada "Ruan Pablo: a fera que está vindo para Pep", em alusão ao técnico do Manchester City, destaca a atuação de Ruan Pablo na estreia do Mundial contra a seleção de Honduras, jogo em que o Brasil dominou e aplicou uma histórica goleada de 7 a 0, com direito a gol e assistência do camisa 7. Mas não foi só isso que chamou a atenção, como analisa o próprio AS.

— Um dos jogadores-chave na histórica vitória contra Honduras, com apenas 17 anos, ele está na boca de todos. Ambidestro, possui força, habilidade e faro de gol na mesma medida […] Partindo da ponta esquerda, ele foi implacável, dominando a defesa: 67% de dribles completos, 84% de precisão nos passes e 75% de duelos ganhos — descreveu o jornal.

continua após a publicidade

Já nesta sexta-feira, o Brasil jogou contra a Indonésia e venceu por 4 a 0, com gols de Luis Eduardo, Panji (contra), Felipe Morais e, claro, Ruan Pablo. O resultado garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo, disputada no Catar, mas, ainda assim, o Brasil tem mais um jogo a fazer, contra a Zâmbia, às 11h45 desta segunda-feira (horário de Brasília).

Vale lembrar que Ruan Pablo já treinou no CT do Manchester e pertence ao Bahia, que faz parte do Grupo City. Por isso, o nome de Pep Guardiola veio à tona na matéria.

continua após a publicidade

Ruan Pablo, do Bahia, em treino da seleção brasileira; jogador é destaque em grande jornal da Espanha (Foto: Nelson Terme/CBF)

Ruan Pablo pelo Bahia

Umas das principais joias do Tricolor baiano, Ruan Pablo acumula recordes com as cores azul, vermelha e branca. Com uma multa rescisória avaliada em R$ 1,2 bilhão, a maior desta edição do Brasileirão, o atacante carrega o prestígio de ter sido o jogador mais jovem a ter feito gol como profissional do Bahia, ao marcar na vitória contra o Jequié, no Campeonato Baiano desta temporada.

A estreia dele como profissional foi no Brasileirão do ano passado, em partida contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 19ª rodada. De lá para cá, Ruan tem conquistado aos poucos a confiança de Rogério Ceni e já está integrado ao elenco profissional. Relacionado para quase todos os jogos - foram 12 disputados pelo pofissional em 2025 -, ele começa a ganhar minutos que vão ser importantes para seu amadurecimento.