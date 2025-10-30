Ídolo eleva o tom no vestiário do Internacional

A cobranças foram fortes no vestiário do Internacional após as duas últimas derrotas no Campeonato Brasileiro. Conforme revelou mais cedo o jornalista identificado Vagner Martins, o Vaguinha, no portal GZH, e confirmou o Lance!, foi o diretor esportivo Andrés D'Alessandro que encarou um elenco acomodado, elevando o tom. Foi ele quem mostrou indignação depois das partidas com Bahia e Fluminense, ambas perdidas por 1 a 0.

O Colorado tem mais dois treinos, nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), para preparar o time para enfrentar o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Cobranças na Fonte Nova e no Maracanã

Pelos relatos confirmados pelo Lance! com fontes ligadas ao vestiário colorado, o argentino, ex-camisa 10 do Alvirrubro, reagiu forte como nos tempos em que corria no gramado. A reação veio ante a apatia do time na Arena Fonte Nova. Olhando nos olhos dos jogadores, exigiu respeito à camisa vermelha e à torcida, bem como pediu responsabilidade de cada um.

Repetiu as cobranças após nova atuação letárgica no Maracanã. Mais do que a autoridade de dirigente, falou mais alto a figura do ídolo e até de torcedor do Inter, alguém que vive intensamente os momentos dentro e fora dos gramados desde que chegou ao time em 2008.

Bernabei foi dos mais cobrados

Em Salvador, um dos mais cobrados foi o lateral-esquerdo Bernabei. Sem jogar bem quase que a temporada toda, o argentino não viu a cor da bola nos duelos com Ademir e Michel Araújo no confronto contra o Esquadrão de Aço. E ainda cometeu um pênalti infantil, que levou à derrota colorada. A ausência de um pedido de desculpas por parte do defensor ao grupo teria sido um dos estopins da bronca.

Alguns atletas não teriam gostado da reação de D'Alessandro. Entre eles, o próprio camisa 26, por ter sido um dos mais cobrados. As lideranças do elenco, porém, teriam ficado ao lado do agora cartola. Nomes com Vitão, Gabriel Mercado e Alan Patrick teriam apoiado o diretor esportivo, tanto abertamente como procuraram o argentino para conversar depois do ocorrido.