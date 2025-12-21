Corinthians terá mudança no meio para decisão contra o Vasco; veja a escalação
Timão está pronto para a decisão da Copa do Brasil
O Corinthians está escalado para a decisão da Copa do Brasil. Neste domingo (21), o Timão encara o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Dorival Júnior fez uma mudança no setor do meio de campo para a final.
O treinador sacou Rodrigo Garro da equipe para a entrada de Maycon. Sem um armador de origem, a tendência é que o Corinthians povoe o setor para evitar as investidas do Vasco, que neutralizou o Timão no empate por 0 a 0, no jogo de ida, na Neo Química Arena.
O clube alvinegro chega com quase toda sua força para a final. A única baixa é o volante Charles, que sentiu dores nos treinos que antecederam a partida e está fora dos relacionados. No restante, Dorival manteve a equipe que iniciou o último jogo.
Veja a escalação do Corinthians
Dorival Júnior escalou o Timão da seguinte maneira: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.
Decisão
O Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Anteriormente, levantou a taça em 1995, 2002 e 2009. Para isso, o clube alvinegro precisa vencer o Vasco por qualquer placar no tempo regulamentar. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.
A Fiel se mobilizou para empurrar o elenco e promoveu manifestações de apoio neste sábado (21). A torcida se reuniu em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, antes do embarque para o Rio de Janeiro, e na porta do hotel em que a equipe se hospedou, na capital fluminense.
