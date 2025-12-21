menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians terá mudança no meio para decisão contra o Vasco; veja a escalação

Timão está pronto para a decisão da Copa do Brasil

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
17:00
Maycon Corinthians
imagem cameraCorinthians encara o Vasco na decisão da Copa do Brasil (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está escalado para a decisão da Copa do Brasil. Neste domingo (21), o Timão encara o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Dorival Júnior fez uma mudança no setor do meio de campo para a final.

continua após a publicidade

É hoje! Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil; saiba tudo sobre a final

O treinador sacou Rodrigo Garro da equipe para a entrada de Maycon. Sem um armador de origem, a tendência é que o Corinthians povoe o setor para evitar as investidas do Vasco, que neutralizou o Timão no empate por 0 a 0, no jogo de ida, na Neo Química Arena.

O clube alvinegro chega com quase toda sua força para a final. A única baixa é o volante Charles, que sentiu dores nos treinos que antecederam a partida e está fora dos relacionados. No restante, Dorival manteve a equipe que iniciou o último jogo.

continua após a publicidade

Veja a escalação do Corinthians

Dorival Júnior escalou o Timão da seguinte maneira: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Maycon será titular da final da Copa do Brasil
Maycon será titular do Timão contra o Vasco na final da Copa do Brasil (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Decisão

O Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Anteriormente, levantou a taça em 1995, 2002 e 2009. Para isso, o clube alvinegro precisa vencer o Vasco por qualquer placar no tempo regulamentar. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.

continua após a publicidade

A Fiel se mobilizou para empurrar o elenco e promoveu manifestações de apoio neste sábado (21). A torcida se reuniu em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, antes do embarque para o Rio de Janeiro, e na porta do hotel em que a equipe se hospedou, na capital fluminense.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias