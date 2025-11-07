Líderes do Internacional convocam torcida para jogo com o Bahia

A três pontos da zona de rebaixamento e precisando voltar a vencer após quatro jogos – um empate e três derrotas –, dois líderes do time do Internacional convocaram a torcida para o jogo contra o Bahia. Na véspera do duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alan Patrick e Gabriel Mercado concederam entrevista coletiva no final da tarde desta sexta-feira (7), e pregaram união para o time se afastar do Z4 e escapar do rebaixamento. Confira a íntegra:

O confronto contra o Esquadrão acontece às 18h30min (de Brasília) deste sábado (8). O elenco terá o retorno de Mercado e Rafael Borré, após cumprirem suspensão, e de Alan Rodríguez, reintegrado ao grupo após ser liberado pelo DM.

Primeiro, o clima no vestiário e o atraso de salário

Alan Patrick e Gabriel Mercado são dois dos principais líderes do grupo alvirrubro. Por isso, se apresentaram na coletiva à fim de convocar o torcedor e pedir apoio. Antes, foram questionados sobre o ambiente do vestiário. As perguntas iniciais rondaram a questão do caso envolvendo Bernabei e até o atraso de direitos de imagem.

Sobre o primeiro ponto, Alan Patrick comentou sobre "o caso Amarok":

– Foi um episódio pontual, de um atleta. Foi resolvido pelos responsáveis. Não cabe a nós julgarmos alguma coisa. Nosso pensamento é no presente. É nisso que tentamos focar nossas energias, para estar o mais forte possível para poder competir no mais alto nível.

A respeito da questão financeira, Mercado respondeu:

– O dinheiro é o que menos está nos incomodando. O atleta de alto rendimento vai entender que o único que pensamos é poder vencer e sair da nossa situação.

O camisa 10 ecoou:

– Esse não é um ponto a ser discutido agora. Internamente está resolvido. O mais importante é focar energia e mobilizarmos todos no clube para amanhã. Existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro a meu ver.

Depois, Mercado emendou sobre o clima no vestiário:

– Com respeito ao grupo, ninguém consegue ser amigo de todo mundo. Mas o que precisamos é nos unirmos, não só entre nós, no grupo, mas todo o clube, para sairmos dessa situação adversa. Precisamos de todos, dos mais experientes aos mais novos. Até da torcida.

Depois, a convocação à torcida

E assim começou a convocação aos torcedores. O argentino prosseguiu:

– Sei que parece que estamos pedindo a toda hora apoio, mas assim é a melhor forma para sair [da situação em que o time está]. Juntos vamos poder sair dessa situação.

Alan Patrick completou:

– O importante é o torcedor seguir acreditando, porque precisamos dessa união. A gente precisa do fator casa.

A bola volta para o zagueiro, que falou da conexão time/torcida:

– Acredito muito na energia entre torcedor e nós, atletas. Claro que entendo que eles estejam chateados com a gente. Mas temos que salvar o clube e tirar ele dessa situação. E já agradeço o torcedor que vai estar aqui amanhã. Sei que juntos vamos sair. Assim é muito mais fácil.

E Alan Patrick acrescentou:

– Acredito muito [na importância do apoio da torcida]! Vivemos muitas coisas bonitas no Beira-Rio com o nosso torcedor. E, nesse momento de dificuldade, a gente quer contar com ele para que possamos ter essa sinergia, esse ambiente favorável, dentro de casa, para nos fazer ainda mais forte. É um momento de união de todos. Quem for no estádio, com certeza vai apoiar. Dentro de campo, vamos fazer nossa parte e dar essa resposta. Para o torcedor! Para nós! Para todos no clube!