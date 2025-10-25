'Por sorte, os adversários não estão ganhando', diz técnico do Internacional

Ramón e Emiliano Díaz pareciam abatidos após a terceira derrota no comando do Internacional. Após perder por 1 a 0 para o Fluminense, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico chegou a falar que "por sorte, os adversários de baixo não estão ganhando", numa comparação entre a campanha colorada e a dos adversários que brigam para fugir da proximidade da zona de rebaixamento ou escapar do Z4.

Com o resultado, o Colorado permaneceu nos 35 pontos, caindo, por enquanto, para a 15ª colocação. Pelo menos o Vitória também perdeu. Ou seja, o Alvirrubro continua a quatro pontos da zona de rebaixamento.

'Foi nossa pior partida'

Completando 30 dias no comando alvirrubro, Ramón e Emiliano Díaz começaram falando da fraca atuação do time do Inter na terceira rodada em sete jogos. Ambos falaram que foi a pior partida desde a estreia contra o Juventude.

– O primeiro tempo foi uma das piores atuações desses 30 dias que estamos aqui. Ao torcedor, nunca prometemos nada. Mas estamos em um time grande e temos que ganhar. Simplesmente a cada jogo é uma vida. Agora temos a obrigação de vencer em casa – explicitou Emiliano, para depois, completar:

– Esse é o momento para os homens, para mostrar coragem. Temos mais uma final no domingo [dia 2, contra o Atlético-MG). Temos que botar a cara e dar alegria para o jogador.

Don Ramón respondeu a uma comparação feita entre o trabalho da dupla no Vasco e no Corinthians (onde ajudaram as equipes a se recuperar na tabela) e agora.

– Me parece que são momentos distintos. Mas olhando a tabela de classificação, creio que temos uma vantagem importante. Por sorte, os adversários de baixo não estão ganhando – comentou.

Depois, também abordou a necessidade do time ter determinação e coragem.

– A equipe não está encontrando a atitude para jogar esse tipo de situação. O que mais queremos trabalhar é que a equipe se recupera, trabalhar o anímico para buscar uma atitude – pontuou Ramón.

Ao que Emiliano acrescentou:

– Na vida, passamos por momentos ruins e bons. Se tudo viesse dando certo, não estaríamos aqui. Agora é botar a cara. Temos que ter coragem para brigar, redobrar os esforços e voltar a ganhar.

Ramón ainda comentou que gostaria de ver o time atuando da mesma forma que jogou contra o Botafogo, quando ganhou por 2 a 0, no Beira-Rio.

– Em algumas partidas em casa, jogamos com alguma intensidade, como contra o Botafogo. A mim gostaria desse espírito para poder sair dessa situação. Precisamos que a equipe se acomode mentalmente.