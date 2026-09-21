Brasileirão tem recorde histórico dos pontos corridos na 28ª rodada; veja

O Brasileirão Série A tem um novo recorde de bola rolando na era dos pontos corridos. De acordo com os dados levantados pelo estudo da Confederação Brasileira de Futebol, o jogo entre Mirassol e Botafogo, pela 28ª rodada, no último sábado (19), no Maião, registrou a maior marca.

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Segundo o levantamento feito pela entidade, foram 70 minutos e 12 segundos de bola rolando. A marca foi muito celebrada, pois mostrou resultado dentro das novas práticas dentro do campeonato. A média da rodada 28 foi de 51 minutos e 58 segundos.

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Desde que implementaram as novas medidas de arbitragem (na 23ª rodada), o Brasileirão ficou em segundo lugar, comparado às cinco principais ligas do mundo, dentre as com maior tempo de bola rolando. A média, que antes era de cerca de 53 minutos, pulou para 58,43.

Mirassol comemora gol contra o Botafogo (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

Novas regras do Brasileirão

Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário; Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola; Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio;

Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver;

Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar;

Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam;

Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro;

Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso;

VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão;

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