Histórico de falhas de Muralha, do Mirassol, assusta; relembre
Goleiro teve atuação ruim contra o Vitória
No último domingo (13), o goleiro Alex Muralha, do Mirassol, teve uma atuação marcada por falhas no empate contra o Vitória pelo Brasileirão. Com erros em ambos os gols da equipe rubro-negra, o arqueiro foi criticado e lembrado por momentos semelhantes ao longo da carreira.
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Com passagens por clubes como Flamengo e Coritiba, além de convocação para a Seleção Brasileira em 2016 por Tite, Alex Muralha sofre com falhas marcantes em sua trajetória. Na partida disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, o atleta errou em dois lances de característica semelhante e marcados por Renê Sousa.
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Na primeira ocasião, Alex saiu do gol e foi à intermediária defensiva para interceptar um passe destinado ao atacante rival, porém errou o tempo de bola e deixou a meta vazia para o camisa 91. No segundo gol, marcado nove minutos depois, saiu da área para tirar o espaço do centroavante, porém errou em sua avaliação de distância e acabou sendo superado por um belo toque de cobertura.
Veja os lances da partida contra o Mirassol na 27ª rodada do Brasileirão:
September 13, 2026
September 13, 2026
Histórico de falhas
Apesar do apelido, Muralha foi contestado em grande parte de sua carreira como goleiro. O profissional acumula momentos que ficaram marcados na memória de torcedores de Flamengo e Coritiba, principalmente.
Sport x Flamengo - 2017
Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2017, o Flamengo foi derrotado para o Sport por 2 a 0 e o primeiro gol do jogo, feito por Osvaldo, foi marcado após Muralha entregar a bola nos pés do atacante. A posse era do rubro-negro carioca, porém o arqueiro errou na saída de jogo e, após um lançamento com força insuficiente, viu o rival abrir o placar.
Flamengo x Santos - 2017
No mesmo ano, em outra rodada do Brasileirão, Muralha acabou como vilão na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Santos, na Ilha do Urubu. No primeiro gol, marcado por Bruno Henrique, o goleiro recebeu um recuo e tentou driblar Ricardo Oliveira, que desarmou o camisa 38 e serviu o atacante santista.
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Pouco depois, o goleiro voltou a falhar em uma finalização de Arthur Gomes considerada defensável pela torcida rubro-negra: o ponta recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu rasteiro; Muralha até tocou na bola, mas não evitou que ela parasse no fundo da rede.
Coritiba x Athletico - 2020
Outro momento marcante do goleiro ocorreu em um clássico Atletiba disputado nos domínios do Coritiba, decidido nos acréscimos do segundo tempo. No último lance da partida, ao tentar ligar um contra-ataque rápido, Muralha errou a reposição de bola e a entregou nos pés de Nikão. O camisa 11 do Athletico não hesitou e, por cobertura, garantiu a vitória dos visitantes naquela ocasião.
Confira em vídeo as falhas citadas:
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