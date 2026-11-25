Multicampeão no futebol europeu e hoje embaixador do Grupo City, Pep Guardiola elegeu o Bahia como o "clube do coração" no Brasil e afirmou que aceitaria o desafio de comandar o Esquadrão de Aço em uma eventual passagem pelo país. As declarações foram feitas em entrevista ao ex-atacante Romário, publicada na "Romário TV", durante a recente estadia do espanhol em Salvador.

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Ao ser questionado pelo Baixinho sobre qual equipe gostaria de dirigir em solo brasileiro, o ex-comandante do Manchester City não hesitou, embora tenha brincado com a realidade financeira do futebol nacional.

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— Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria — disparou Guardiola, que também admitiu não acompanhar a rotina do Brasileirão com frequência por conta da antiga carga de trabalho na Europa, mas garantiu que a torcida no país tem destino certo:

— Bahia. É o clube do meu coração.

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Guardiola, Bahia e Salvador

A identificação com o Tricolor baiano não é novidade e foi construída nos últimos anos por meio do conglomerado que gerencia a SAF do clube. Ainda à frente do City, o técnico enviou um vídeo de incentivo ao elenco antes do jogo que selou o acesso à Série A, em 2022, e abriu as portas do centro de treinamento inglês para a pré-temporada baiana no ano seguinte. Já em 2024, cobrou publicamente um convite para conhecer a capital baiana e classificou o técnico Rogério Ceni como uma "lenda".

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O desejo de pisar em solo soteropolitano foi realizado na última sexta-feira (20). Durante a agenda oficial pelo Grupo City, Guardiola conheceu as instalações do CT Evaristo de Macedo, acompanhou a evolução das obras do novo complexo esportivo da agremiação e esteve nas tribunas da Arena Fonte Nova para assistir ao duelo diante do Coritiba, no sábado (21), que terminou com triunfo paranaense pelo Campeonato Brasileiro.

Além dos compromissos institucionais, o espanhol aproveitou a cultura local: participou de uma roda de samba no Pelourinho e se encontrou com o cantor Gilberto Gil, ilustre torcedor tricolor.