A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (24), os grupos da 57ª edição da Copa São Paulo Futebol Júnior. Em evento realizado na sede da entidade, em São Paulo, foram conhecidas as 32 chaves da competição.

A Copinha, como é conhecida, terá 128 clubes divididos em 32 grupos com quatro times em cada. Em 2027, a competição, que acontece entre 2 e 25 de janeiro, será disputada em 28 cidadãs espalhadas pelo estado de São Paulo.

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Entre os 128 clubes que disputarão a Copinha, serão 11 estreantes, como Paulistano-MT, Paulinense-SP, Rio Grande-RN, Sampaio Corrêa-RJ e Amadense-SE.

Como tradicionalmente acontece, os quatro clubes de cada grupo se enfrentam dentro da chave e os dois melhores avançam para o mata-mata. Da segunda fase em diante, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único. A final será disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. A final será disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

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Cruzeiro campeão da Copinha 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo vai disputar a Copinha?

Assim como aconteceu em 2026, o Flamengo não disputará a Copinha no próximo ano por causa do calendário. A ideia do Rubro-Negro é começar a disputa do Campeonato Carioca, em janeiro, com o time sub-20. O Athletico-PR também não disputará a competição pelo mesmo motivo.

Onde assistir à Copinha

Todos os jogos da Copinha serão transmitidos ao vivo pela CazéTV, pelo canal do Paulistão no YouTube e pela TV Record.

Grupos da Copinha 2027

Grupo 1 (Votuporanga)

Votuporanguense

Fortaleza

Mirassol

Paulistano-MT

Grupo 2 (José Bonifácio)

José Bonifácio

América-RJ

Guarani

Olímpico-SE

Grupo 3 (São José do Rio Preto)

América-SP

Grêmio

Araucária-PR

Athletic-MG

Grupo 4 (Olímpia)

Olímpia

Goiás

Bragantino

Juventude Samas-MA

Grupo 5 (Assis)

Vocem

Vitória

CSA

Fluminense-PI

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente

Chapecoense

Bangu

Rio Branco-ES

Grupo 7 (Embu das Artes)

Referência-SP

América-RN

Sertãozinho-SP

Monte Roraima-RR

Grupo 8 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

Corinthians

Cerrado-GO

Tirol-CE

Grupo 9 (Franca)

Francana

Atlético-MG

Ponte Preta

União-TO

Grupo 10 (Patrocínio Paulista)

Meia-Noite

Cuiabá

Coimbra-MG

CSE-AL

Grupo 11 (Jaú)

XV de Jaú

Bahia

Novorizontino

Ji-Paraná-RO

Grupo 12 (Tietê)

Comercial Tietê

Náutico

Ituano

Macapá-AP

Grupo 13 (Ribeirão Preto)

Comercial

Botafogo-RJ

Capivariano

QFC-RN

Grupo 14 (Cravinhos)

I9-SP

Coritiba

Botafogo-SP

União ABC-MS

Grupo 15 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense

São Paulo

Quixadá-CE

Capitão Poço-PA

Grupo 16 (Paulínia)

Paulinense

Avaí

Noroeste

São José-RS

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano

Remo

Água Santa

Madureira-RJ

Grupo 18 (Araras)

União São João

Santos

Itabaiana-SE

Porto Vitória-ES

Grupo 19 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Ceará

XV de Piracicaba

Campo Grande-MS

Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)

Terceiro Milênio-SP

Retrô-PE

Portuguesa-SP

Tailândia-PA

Grupo 21 (Mogi das Cruzes)

União Mogi

Vasco

Camaçariense-BA

Barra-SC

Grupo 22 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba

América-MG

Ferroviária

Sobradinho-DF

Grupo 23 (Taubaté)

Taubaté

Internacional

Independência-AC

Sampaio-RR

Grupo 24 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá

Vila Nova

São José-SP

Rio Grande-RN

Grupo 25 (Barueri)

Palmeiras

Santa Cruz

Cascavel

Pinheiros-MA

Grupo 26 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Juventude

Fluminense de Feira-BA

São Paulo-AP

Grupo 27 (Osasco)

Osasco Sporting

Fluminense

Fast-AM

Batalhão-TO

Grupo 28 (São Paulo - Centro Olímpico)

Centro Olímpico-SP

CRB

Portuguesa Santista

Sampaio Corrêa-RJ

Grupo 29 (São Paulo - Nacional)

Nacional-SP

Sport

São Bernardo

Patriotas-PR

Grupo 30 (São Paulo - Rua Javari)

Juventus-SP

Criciúma

EC São Bernardo

Canaã-DF

Grupo 31 (Santo André)

Santo André

Cruzeiro

Treze-PB

Amadense-SE

Grupo 32 (São Paulo - Ibrachina)

Ibrachina-SP

Atlético-GO

Brasiliense

Paysandu

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